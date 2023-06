Wielkie podziękowania dla weteranów [GALERIA]

Święto Weteranów Działań Poza Granicami Kraju obchodzone jest w Szczecinie po raz pierwszy. Oficjalnym obchodom towarzyszył piknik wojskowy i pokazy sprzętu wojskowego. Fot. Dariusz Gorajski

Uroczysty apel, podziękowania i medale od wojewody zachodniopomorskiego, pokazy wyposażenia wił zbrojnych i pojazdów wojskowych (w tym amerykańskiego czołgu Abrams) - to i wiele innych wydarzeń odbywa się dziś w ramach Święta Weteranów działań Poza Granicami Państwa. Obchody organizuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki na Wałach Chrobrego przez całą sobotę, 3 czerwca.

Obchody Święta Weteranów działań Poza Granicami Polski rozpoczęły się od hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry wojskowej. Potem wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wyraził podziękowania dla żołnierzy i generałów biorących udział w działaniach wojskowych poza granicami kraju.

- To pierwsza taka uroczystość w Szczecinie, na ziemi pomorskiej - mówił wojewoda. - Nie wiem, co będzie za rok, co będzie za pięć lat, ale mam takie marzenie, żeby ta uroczystość stała się zwyczajem, wpisała się w kalendarz szczecińskich i zachodniopomorskich obchodów. Nie dlatego, że dzisiaj robimy ją po raz pierwszy, ale dlatego, że powinniśmy już dawno to robić. Dlatego, że są ludzie: mężczyźni i kobiety, którzy wypełniali misje w imieniu Rzeczypospolitej.

Podkreślił, że słowo misja ma w kontekście sobotnich obchodów znaczenie szczególne.

- Kiedy zajrzymy do słownika języka polskiego, to pierwsze znaczenie i tłumaczenie to określenie: "posłannictwo". Posłannictwo do wykonania ważnego zadania - mówił. - Każdy z nas ma w życiu jakąś misję, różne są nasze powołania, nasze drogi życiowe. Każda jest ważna i każdą trzeba docenić, jeśli jest wykonywana godnie i z szacunkiem, w prawdzie i dla dobra drugiego człowieka. Ale tę misję, którą państwo wykonaliście i którą żołnierze i funkcjonariusze wciąż wykonują, jest misją szczególną. My cywile, wykonując swoje zadania, nie ryzykujemy własnym życiem, zdrowiem, nie płacimy rozłąką z bliskimi, służbą całej rodzinie.

Podczas oficjalnej uroczystości pod Urzędem Wojewódzkim wręczono również medale zasłużonym weteranom i wojskowym.

Zaraz obok, na Wałach Chrobrego, odbywają się wydarzenia towarzyszące. Goście mogą zobaczyć między innymi wojskowe pojazdy wojska polskiego i armii amerykańskiej, wyposażenie sprzętu Straży Pożarnej czy policyjne pojazdy. Największym powodzeniem cieszyły się one wśród najmłodszych. Swoje stoiska mają również takie instytucje, jak Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Graniczna czy Wojskowe Centrum Rekrutacji. Zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza psy ratownicze, wyszkolone specjalnie do ratowania ofiar katastrof. O godzinie 13.00 rozpoczął się piknik wojskowy na parkingu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz inne atrakcje, takie jak: wystawa Klubu Garnizonowego 12 DZ pt.: „Misje pokojowe WP”, spotkania z uczestnikami misji pokojowych, forum dyskusyjne oraz projekcje filmów na temat misji pokojowych w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. ©℗

(aj)