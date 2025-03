Wielka przeprowadzka oddziału ratunkowego. Od soboty w nowej tymczasowej lokalizacji

W czwartek SOR przy ul. Arkońskiej już nie przyjmował pacjentów. Rozpoczęła się przeprowadzka z budynku „M” do budynku „B”. Personel szpitala ciężko pracuje, żeby wszystko przenieść i przygotować do pracy w dwie doby. W nowej tymczasowej lokalizacji SOR zacznie działać w tę sobotę (29 marca) od godz. 8. Fot. SPWSZ w Szczecinie

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przy ul. Arkońskiej w Szczecinie od soboty będzie działał tymczasowo w innym budynku. Od czwartku trwa jego przeprowadzka i z tego powodu oddział ten nie przyjmuje pacjentów. Ale już w sobotę (29 marca) rano ma wznowić działalność w nowej lokalizacji – w budynku „B”. Pozostanie w niej do końca tego roku, bo tyle czasu ma trwać remont w stałej lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego.

O tej zmianie już pisaliśmy. Przypominamy, bo ta informacja jest ważna dla pacjentów, którzy mogą wymagać nagłej pomocy medycznej i zechcą się skierować do szpitalnego oddziału ratunkowego przy ul. Arkońskiej.

Rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, Tomasz Owsik-Kozłowski, poinformował nas w czwartek, że przeprowadzka przebiega zgodnie z planem.

– Przeprowadzenie szpitalnego oddziału ratunkowego do budynku „B” to wymagające przedsięwzięcie, i aby przebiegało bez zakłóceń, było sprawne i szybkie, jest w to zaangażowanych kilka sekcji i służb funkcjonujących u nas w szpitalu – tłumaczyła jeszcze przed rozpoczęciem przeprowadzki Dorota Hawrus, pielęgniarka oddziałowa szpitalnego oddziału ratunkowego przy ul. Arkońskiej. Wymieniła m.in. konieczność uruchomienia niezbędnych systemów informatycznych, przeniesienie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej.

I to wszystko ma być wykonane w dwie doby – do soboty 29 marca, do godz. 8 rano. Wtedy już oddział ma być gotowy do przyjmowania pacjentów w budynku „B”. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie.

Wejście dla pacjentów do tymczasowego SOR-u będzie od szczytu budynku „B”. Z tej strony zlokalizowana zostanie rejestracja, poczekalnia oraz pomieszczenia do triażu. Karetki podjeżdżać będą od strony łącznika. Szpital omówił to z pogotowiem. O zmianach wiedzą też dyspozytorzy medyczni, Narodowy Fundusz Zdrowia, dyrektorzy innych szczecińskich szpitali, lekarze rodzinni i punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Ale uwaga. Zmiany nie dotyczą punktów przyjęć o kompetencjach SOR funkcjonujących w innych budynkach na terenie szpitala przy Arkońskiej.

– W budynku „D” bez przeszkód w czasie przeprowadzki głównego SOR-u działać będą SOR kardiologiczny i laryngologiczny, a w budynku „K” pediatryczny i chorób zakaźnych – zapowiadał Jarosław Bursa, zastępca dyrektora SPWSZ ds. lecznictwa. ©℗

