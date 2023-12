Wielka pomoc dla hospicyjnych rodzin

W siedzibie hospicjum przy al. Wojska Polskiego zorganizowano rozładunek i dzielenie produktów do paczek. Pracownicy hospicjum i Mirosław Moroz, inicjator akcji (od prawej) mówią, że to dzień wielkiej radości i satysfakcji - dzięki wsparciu wielu serc, hospicyjne rodziny będą miały spokojniejsze święta. Fot. FZHDDiD

Ponad sto tysięcy złotych to wartość artykułów spożywczych, jakie przed świętami trafią do domów podopiecznych Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Siła tej imponującej pomocy jest jeszcze większa, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że ta akcja charytatywna trwa od ... 2007 roku!

Sytuacja finansowa rodzin zmagających się z bardzo ciężką chorobą najbliższych często jest trudna, bywa dramatyczna. W domowych budżetach priorytety są zawsze oczywiste - leki, rehabilitacja, recepty, rachunki. 17 lat temu, gdy hospicjum zaczynało swoją misję i miało pod opieką 30 pacjentów, potrzebę przedświątecznego rzeczowego wsparcia tych rodzin dostrzegł Mirosław Moroz, wówczas prezydent Rotary Clubu Szczecin. Miała to być jednorazowa akcja, ale trwa do dziś, bo pomoc okazała się bardzo potrzebna i została przyjęta z wielką wdzięcznością. Odtąd rok w rok jej pomysłodawca zaprasza do wsparcia tego celu szerokie grono osób, m.in. przedsiębiorców. Angażują się nowi darczyńcy, ale wielu w tę zbiórkę pieniędzy włącza się od jej początku.

- To ludzie empatyczni, którzy czują i chcą - mówi Mirosław Moroz. - Jestem im wdzięczny, że są ze mną tyle lat.

Hospicyjna fundacja działa na terenie całego województwa, dziś ma pod opieką ok. dwustu pacjentów. Pracownik socjalny wie, gdzie ta przedświąteczna pomoc jest potrzebna. A liczba takich rodzin wzrasta - w tym roku przygotowanych zostanie 100 paczek. Często potrzebne są im podstawowe produkty, nawet artykuły pierwszej potrzeby.

Dzięki zebranym darowiznom, po uzgodnieniu z hospicjum, robione są przemyślane zakupy. Hospicyjne rodziny na święta otrzymują bardzo konkretną rzeczową pomoc - od zapasów mąki, cukru, oleju, po mak i wigilijne śledzie.

Mimo upływu 17 lat, zbiórka organizowana przez Mirosława Moroza co roku bije rekordy. Tym razem udało się zebrać 107 tys. zł! To pozwoliło na zakup 16 palet z towarem o łącznej wadze 9 ton. Trzeba go oczywiście rozładować, podzielić i dostarczyć. Z entuzjazmem włączą się w to cała grupa pracowników hospicjum i oczywiście inicjator akcji. To mnóstwo pracy, ale...

- Nasza radość i wdzięczność jest naprawdę wielka - mówią, także w imieniu podopiecznych, których święta znów mogą być spokojniejsze... ©℗

Anna GNIAZDOWSKA