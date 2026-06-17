Większość kąpielisk morskich w regionie strzeżona od 1 lipca

fot (arch.) Artur Bakaj

Na większości kąpielisk morskich w Zachodniopomorskiem ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy 27 czerwca.

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Rady miast i gmin określają liczbę uruchamianych w danym roku strzeżonych kąpielisk i terminy, w których będą działać. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. i późniejszych jej zmian.

W 2026 r., zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami, większość wyznaczonych kąpielisk morskich w Zachodniopomorskiem zacznie być strzeżona przez ratowników dopiero od 1 lipca. Do tego czasu plaże pozostają niestrzeżone, w tym także w najbliższy weekend, gdy zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura powietrza nad Bałtykiem w sobotę może przekroczyć 30 st. C. Kąpiący wejdą do Bałtyku na własne ryzyko.

Jednym z wyjątków będzie kąpielisko Centralna w Ustroniu Morskim, które ratownicy strzegą już od wtorku. Jest pierwszym z sześciu uruchomionym w tej nadmorskiej gminie. Pozostałe trzy kąpieliska w Ustroniu Morskim i dwa w Sianożętach będą strzeżone od 1 lipca.

W terminie od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonować będzie większość z 10 kąpielisk morskich w Kołobrzegu. Będą to: Pomnik Zaślubin, Molo, Słoneczko, Kamienny Szaniec, Marina Hotel, Plaża Wojskowa, Radzikowo. Wcześniej, bo od 27 czerwca, ratownicy zaczną pracę w trzech lokalizacjach: Bałtyk, Plaża TRM i Podczele. Kąpieliska: Molo, Słoneczko i Plaża Wojskowa sezon letni zakończą wcześniej, 19 sierpnia.

W Darłowie będzie 10 strzeżonych kąpielisk, po pięć w Darłówku Zachodnim i Darłówku Wschodnim. – Przed 1 lipca, 27 czerwca uruchomimy po jednym kąpielisku na zachodniej i wschodniej plaży Darłówka. Wszystkie strzeżone będą w lipcu i sierpniu - przekazał PAP w środę Waldemar Śmigielski z Referatu Sportu i Rekreacji darłowskiego magistratu.

Zaznaczył, że miasto z obsadą ratowników nie ma problemu od kilku sezonów. – Od trzech lat Darłowo dofinansowuje kurs dla ratowników wodnych. Kandydat dopłaca do niego zaledwie 500 zł. Tym sposobem rocznie przybywa nam blisko 15 osób z wymaganymi kwalifikacjami. Dążymy do tego, by mieć ratowników tylko z Darłowa – podkreślił Śmigielski.

Dodał, że na brak kłopotów z naborem ratowników ma także wpływ wysokość wynagrodzenia. Osoba, dla której to pierwszy lub drugi sezon na plaży, zarobi miesięcznie 8 tys. zł „na rękę”. Tzw. wieżowi mogą liczyć na 9 tys. zł. Zatrudnieni spoza gminy mają zapewnione zakwaterowanie, wszyscy – ciepły posiłek i kompletny ubiór.

Ze względu na dobre zarobki o obsadę ratowników nie martwi się również szef mieleńskich ratowników Leszek Pytel. W gminie Mielno początkujący ratownik zarobi 7,8 tys. zł miesięcznie. – Tradycyjnie organizowany bieg kwalifikacyjny planujemy na 26 czerwca. Spodziewam się nadwyżki chętnych. Wybierzemy najlepszych - powiedział PAP Pytel.

Zaznaczył, że w gminie Mielno sezon kąpielowy rozpoczyna się 27 czerwca i od tego dnia na wszystkich 17 kąpieliskach (7 w Mielnie, 4 w Sarbinowie, po 2 w Gąskach, Chłopach i Mielenku) będą ratownicy. Zatrudnieni będą mieć zagwarantowane zakwaterowanie, ciepły posiłek dostarczany na plażę i kompletny ubiór.

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