Czystość kąpielisk można już sprawdzić w internecie

Fot (arch.) Dariusz Gorajski

W prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny serwisie, w którym można sprawdzić czystość kąpielisk morskich i śródlądowych uwzględniono w tym sezonie 722 miejsca wypoczynku nad wodą.

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Zgodnie z ustawą Prawo wodne sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Dokładny okres funkcjonowania konkretnego kąpieliska lub tzw. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa jego organizator. Musi on zmieścić się w tych ramach czasowych.

Serwis kąpieliskowy działa pod adresem sk.gis.gov.pl i obecnie są w nim uwzględnione 722 kąpieliska. Nie wszystkie już działają; niektóre kąpieliska zostaną otwarte np. wraz z rozpoczęciem wakacji pod koniec czerwca, inne np. 1 lipca.

Na stronie zamieszczona jest mapa z zaznaczonymi kąpieliskami oraz ich wyszukiwarka. Po wybraniu konkretnej lokalizacji wyświetla się komunikat dotyczący trwania sezonu kąpielowego dla danego kąpieliska. W przypadku już aktywnych kąpielisk, tzn. takich, w których sezon się już rozpoczął, możliwy jest odczyt pełnej informacji. W przypadku pozostałych dostępna jest informacja dotycząca planowanego startu sezonu kąpielowego; szczegółowy raport pojawi się po jego otwarciu.

Woda w miejscach przeznaczonych do kąpieli jest monitorowana pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Badania obejmują też m.in. kontrolę obecności innych zanieczyszczeń takich, jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma i inne.

W razie przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych parametrów wydawany jest zakaz kąpieli. Przywrócenie możliwości bezpiecznego kąpania następuje po wykonaniu kolejnego badania wody, które wykaże odpowiednią czystość.

Informacje na temat wyników badań wody są na bieżąco wprowadzane w trakcie trwania sezonu kąpielowego.

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