Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych pracowników

Zakłady Aktywności Zawodowej w naszym regionie otrzymają 706 tys. zł więcej pieniędzy. W tej kwestii na środowym zdalnym posiedzeniu sejmiku zachodniopomorskiego kontrowersji nie było.

- To bardzo ważna sprawa. 10 października Rada Ministrów ogłosiła rozporządzenie, które stało się podstawą do działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który zwiększył kwotę dofinansowania do pracowników zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej - cieszyła się Dorota Rybarska - Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego. - Dla naszego województwa oznacza to dodatkowe 706 tys. zł. do rozdysponowania.

Zwiększeniu uległa kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w ZAZ. W 2022 r. będzie wyższa o tysiąc złotych. W województwie zachodniopomorskim jest 10 ośrodków, w których pracuje 706 pracowników z niepełnosprawnościami. Dodatkowe fundusze są rozliczane do końca roku, dlatego sejmik musiał szybko zwołać obrady, żeby załatwić tę sprawę. Wysokość przetransferowanych środków będzie zależna od tego, ilu pracowników zatrudnia poszczególny ZAZ.

Wszystkie siły polityczne poparły uchwałę w tej sprawie.

Sejmik zajmował także możliwością przedłużenia możliwości prowadzenia sesji zdalnych.

- Nie jest tak, że pandemia ustąpiła - mówiła przewodnicząca sejmiku Maria Ilnicka - Mądry. - Nikt za bardzo nie wie, co może nas czekać. Niestety czas szczęścia, że skończy się pandemia, nie jest nam dany.

Zwolennikiem zdalnych sesji nie jest przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku Rafał Niburski. Według niego nic nie zastąpi interakcji w sali sesyjnej. A koronawirusa zupełnie pozbyć się z naszego życia nie da.

- Będą kolejne mutacje. Na szczęście są coraz mniej groźne - mówił radny. - Ja i moi koledzy nie widzimy wskazań, aby przeprowadzać kolejne sesje sejmiku zdalnie, to jest schodzenie w pewnym sensie do podziemia. Sprzęt bywa zawodny.

Ostatecznie sejmik zdecydował o przedłużeniu możliwości prowadzenia sesji w sposób zdalny lub hybrydowy. ©℗

(as)