Wichura w Szczecinie bez ofiar. Setki interwencji strażaków

Sporo szkód trwająca wciąż wichura wyrządziła w Szczecinie. Od soboty do godz. 8 w niedzielę strażacy wyjeżdżali 86 razy tylko w związku z silnymi podmuchami wiatru.

- Ponad 60 zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew, które albo się przewróciły, albo oparły o coś, stwarzając zagrożenie - mówi Franciszek Goliński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Opierały się o budynki, latarnie, czy wiatę przystankową. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nikt nie ucierpiał.

Ponadto 6 zgłoszeń dotyczyło uszkodzeń budynków - np. zerwania kawałka dachu czy rynny, w 2 przypadkach uszkodzone zostały urządzenia fotowoltaiczne. Wichura uszkodziła m.in. obudowę dachu sklepu "Społem" przy ul. Parkowej. Wiatr przestawiał również wózki sklepowe przy hipermarkecie Auchan na Ustowie, które rozjechały się po całym parkingu.

Wiatr, który w nocy przekraczał nawet 110 km na godz., po południu powinien już słabnąć.

Ponad 65 razy strażacy ze Stargardu i powiatu stargardzkiego wyjeżdżali do zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem minionej nocy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak informuje rzecznik Powiatowej Straży Pożarnej, w Stargardzie i powiecie stargardzkim odnotowano w nocy z soboty na niedzielę kilkadziesiąt strażackich interwencji.

- Łącznie do godz. 8 rano dziś, interwencji było ponad 65 - mówi mł. bryg. Paweł Różański, rzecznik Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie. - Strażacy jeździli i jeżdżą nadal do powalonych na drogi drzew. Pomagają też w zabezpieczaniu dachów, z których pod wpływem

silnych podmuchów wiatru odpadają elementy. Tak było m.in. w Pęzinie, gdzie w sobotę po godzinie 22 strażacy zostali zadysponowani do zarwanej ściany oraz części dachu budynku. Dach został też uszkodzony m.in. na budynku w Krzywnicy.

Najwięcej zdarzeń spowodowanych wichurą było w powiecie stargardzkim.

- Na szczęście nikomu nic się nie stało - dodaje Paweł Różański. Strażacy działali m.in. Marianowie, Dolicach, Długiem, Pęzinie, Żarowie, Bytowie, Wiechowie, Witkowie Drugim, Dobrzanach, Dzwonowie, dwa razy w Storkowie, a także Chociwlu, Sulinie, Ognicy, Skalinie i Stargardzie.

