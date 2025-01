Wicepremier Kosiniak-Kamysz w Szczecinie o bezpieczeństwie na Bałtyku [GALERIA]

Fot: Dariusz GORAJSKI

Na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na Bałtyku - z najważniejszymi dowódcami sił lądowych, Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz marynarki wojennej - przyjechał w niedzielę (12 stycznia) do Szczecina wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozmawiał z nimi m.in. o zaostrzeniu wojny hybrydowej przez stronę rosyjską, zagrożeniu szlaków komunikacyjnych i infrastruktury krytycznej w jednym z najważniejszych akwenów NATO.

Podczas spotkania z dziennikarzami, Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał o inicjatywie premiera Donalda Tuska dotyczącej ustanowienia "navy policingu", czyli wspólnej misji NATO-owskiej, której celem kontrolowanie i zabezpieczanie wód bałtyckich, ochrona infrastruktury krytycznej szlaków komunikacyjnych, a także wypracowanie algorytmu postępowania sił Sojuszu Północnoatlantyckiego przy zdarzeniach krytycznych. Co - jak twierdził wicepremier - zostało „bardzo cieple przyjęte w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli".

- Mam nadzieję, że podczas przyszłotygodniowego szczytu w Helsinkach dojdzie do ustanowienia nowej misji NATO nad Bałtykiem. To jest dla nas sprawa absolutnie priorytetowa - podkreślał wicepremier. - Druga kwestia to 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana i objęcie dowództwa na wschodniej flance NATO. Podobnie: bezpieczeństwo polskiej granicy oraz operacja "bezpieczne Podlasie", która rozpocznie się 1 lutego.

Tematem spotkania ministra obrony narodowej i wicepremiera z najważniejszymi dowódcami sił zbrojnych w Szczecinie była m.in. również rozbudowa 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego (Świdwin).

- Inwestujemy bardzo dużo w budowę infrastruktury, hangarów, żeby myśliwce F-35 nie tylko do bazy w Łasku, ale i Świdwina mogły trafić. A jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, to również samoloty wsparcia lotniczego FA-50 - mówiał wicepremier.

Wicepremier wspominał również o rozbudowie infrastruktury drogowej, która miałaby za zadanie zabezpieczenie portów morskich, np. w Kołobrzegu, a też umożliwić ułatwienie komunikacji i połączenie z 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego oraz poligonem w Drawsku Pomorskim. Podobnie, jak o rozmowach z władzami Gorzowa Wlkp. na temat utworzenia w tym mieście dowództwa 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jednak nie tylko kwestie bezpieczeństwa narodowego były przyczynkiem wizyty wicepremiera w Szczecinie. Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział także w dorocznym spotkaniu PSL z zachodniopomorskimi ludowcami. ©℗

(an)