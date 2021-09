Wiceminister Buda: Województwo zachodniopomorskie otrzyma więcej pieniędzy

Województwo zachodniopomorskie otrzyma w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej więcej środków niż w poprzedniej - mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas obrad sejmiku. To odpowiedź na zarzuty polityków Platformy Obywatelskiej, którzy oskarżają władzę centralną o to, że przy podziale pieniędzy skrzywdziła nasz region.



Geblewicz: "Odebrano nam 103 miliony euro"

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz konfrontację z przedstawicielem rządu zaczął od tego, że wedle algorytmów opracowanych przez ministerstwo nasz region w nowym rozdaniu powinien dostać miliard 714 milionów euro. A dostanie tylko miliard 611 milionów. Według marszała to niesprawiedliwe i nieuzasadnione

- Uważamy, że odebrano nam 103 miliony euro - stwierdził Geblewicz. - Dla naszego regionu to gigantyczne pieniądze. Nie zgadzamy się z tą decyzją.

Marszałek ocenił także, że Obszary Strategicznej Interwencji a Pomorzu Zachodnim, czyli tereny popiegeerowskie, nie zostały traktowane priorytetowo przy podziale pieniędzy, tak jak obiecał to rząd. Mówił również, że Polska wschodnia otrzymuje środki, na które nie może liczyć nasz region.

- Podział środków nie uwzględnia aktualnych danych rozwojowych regionów, w szczególności PKB per capita - powiedział Geblewicz. - To, że staramy się doprowadzić do tego, że każdy z regionów ma porównywalnie tyle pieniędzy co w poprzedniej perspektywie, nie jest właściwe, bo poprzednia perspektywa była kształtowana o dane rozwojowe z roku 2008 - 2009, a my kształtujemy perspektywę rozwoju regionu do roku 2030.

Wicemister Buda przestrzega przed zazdrością

- Województwo zachodniopomorskie otrzyma w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej więcej środków niż w poprzedniej. Większa będzie alokacja per capita na tle 16 programów regionalnych i udział województwa w całej puli dla regionów - ripostował wicminister Buda.

Przypomniał, że w nowej perspektywie wartość nominalna środków to 3 miliardy mniej. Wcześniej było to ponad 31 miliardów, teraz - 28. Gdyby mechanicznie podzielić te fundusze, każdy z regionów powinien dostać 10 % mniej pieniędzy niż wcześniej. Ostatecznie 8 województw utrzymało lub poprawiło sytuację, a 8 straciło 10 % i więcej. Pomorze Zachodnie znalazło się w tej pierwszej grupie. Zyskało 10 milionów euro. ©℗

