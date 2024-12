Wiceminister: "Bez zgody lokalnych samorządów parku narodowego nie będzie"

Wiceminister Mikołaj Dorożała przekonywał w środę, że projekt Narodowego Parku Dolna Odra idzie w dobrym kierunku. Fot. Alan Sasinowski

Na Pomorze Zachodnie przyjechał wiceminister środowiska i klimatu Mikołaj Dorożała, aby konsultować z samorządowcami sprawę stworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Przypomniał, że park to inicjatywa oddolna i zapewniał, że bez zgody radnych ten projekt nie będzie realizowany. Rządowa wizja nie wszystkich przekonuje.

– Park narodowy jest dobrem, jest szansą, park narodowy jest czymś, przy czym powinniśmy stanąć razem i poczuć, że to jest nasz wspólny projekt – mówił wiceminister podczas środowego spotkania z dziennikarzami w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Po konferencji prasowej miał pojechać na rozmowy do Kołbaskowa, Gryfina, Widuchowej. W planach ma też spotkanie z radnymi Szczecina. – Projekt nie powstanie bez zgody lokalnych samorządów. Dziś ta współpraca układa się dobrze. Po pierwsze, projektowany park narodowy nie będzie miał żadnego wpływu na Odrę. Po drugie, wprowadzamy specjalną definicję wędkarstwa i rybołówstwa kulturowego, odpowiadając na głosy tych osób, które są zaangażowane w ten ważny element lokalnej gospodarki i tożsamości, który umożliwi i rybakom, i wędkarzom działanie mimo istnienia parku. Po trzecie, park będzie miał w planach ochronę czynną, która oznacza możliwość współpracy z lokalnymi rolnikami. Będzie tam można uruchomić naturalny wypas.

Minister stwierdził, że wokół Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry krąży w przestrzeni medialnej wiele fałszywych informacji. Dodał, że wiele wątpliwości zostało wyczerpująco wyjaśnionych na stronie internetowej ministerstwa.

– Były dyskusje na temat żeglowności rzeki Odry i wykorzystania gospodarczego tej rzeki. To wykorzystanie ma kilkaset lat tradycji i trudno by było tego w jakiś sposób nie kontynuować – powiedział marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz. – Przypomnę, że w ostatnim czasie, również z naszym współudziałem, dzięki zespołowi, który powołaliśmy, wypracowano porozumienie, w którym również uczestniczy zespół portów Szczecin-Świnoujście, które potwierdza, że żeglowność na rzece Odrze będzie zachowana. Moją rolą na tym etapie jest z jednej strony wspierać dalszy rozwój tej koncepcji, z drugiej – informować ministerstwo o wszelkich możliwych zagrożenia i niepokojach ze strony ludzi. Chcemy, żeby ta idea nas łączyła.

Nowy narodowy park jest wspierany przez część szczecińskich naukowców, na czele z pracownikami Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak informuje US: „Głos ekspertów wskazuje jednoznacznie na ogromną wartość przyrodniczą obszaru”. Rekomendacje uczonych trafiły do resortu środowiska.

To jednak nie oznacza, że wokół utworzenia parku panuje zgoda.

– Jest oczywiste, że nikt nie sprzeciwia się parkom narodowym jako takim, na przykład Wolińskiemu Parkowi Narodowemu. Ale pomysł Parku Dolna Odra jest irracjonalny, to szaleństwo „koalicji 13 grudnia” – mówi w rozmowie z „Kurierem” poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej w rządzie Zjednoczonej Prawicy. – To przedsięwzięcie będzie miało bardzo negatywne konsekwencje. Po prostu: Odra przestanie się rozwijać. Pod kątem inwestycyjnym zostanie kompletnie zablokowana. Przekreśli się wszelkie możliwości rozwoju. Park uderzy w funkcjonowanie portu Szczecin-Świnoujście. Zablokuje wybudowanie terminalu kontenerowego. Przeciwko parkowi była rada interesariuszy portu, w której, przypomnę, zasiadają też ludzie związani z Platformą Obywatelską. Obraz, jaki nam się tu rysuje, to obraz nędzy i rozpaczy. Użeglowienie Odry dałoby nam wejście na rynek niemiecki. Więc jest oczywiste, w czyim interesie jest budowa Parku Dolna Odra. Fasadowy premier Donald Tusk wykonuje polecenia z Niemiec.

W maju, relacjonując spotkania z wiceministrem Mikołajem Dorożałą w Gryfinie, pisaliśmy, że przeciwko parkowi jest m.in. burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn. Park nazwał „ciągiem dalszym eksperymentu na Międzyodrzu, który zakończył się katastrofą”. Czy na aktualnym etapie konsultacji podtrzymuje swoje zdanie? Tego nie wiemy, jest na urlopie. ©℗

(as)