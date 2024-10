Weź mnie KURIEREM do domu. Vega na słodko

Pojawienie się szczeniaka w schronisku oznacza: wszystkie ręce na pokład. Nie inaczej jest w przypadku Vegi (403/24) - bystrej, zaledwie trzymiesięcznej suni, która pilnie potrzebuje prawdziwego domu i kochającej rodziny. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/Wolontariat

Ma dopiero trzy miesiące, a już trafiła za kraty. Mowa o małej puchatej Vedze, która od kilku dni jest rezydentką Schroniska dl Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

Sunia jest maleńka i bezbronna, a mimo to ktoś ją porzucił przy Jeziorze Szmaragdowym. Nie wiadomo, co stało się z jej rodzeństwem i mamą. Ani też, jak długo błąkała się po lesie zanim - 22 października - została zauważona przez spacerowiczów. Jedna z kobiet zatrzymała ją na dzień w domu, ale gdy po małą nie zgłosił się dotychczasowy opiekun, zawiozła ją do schroniska.

Sunia - jak to szczeniak - jest niezwykle wszystkiego ciekawa. A świat bada nie tylko wzrokiem, ale też pazurkami i zębiskami. Przed nią jeszcze długa droga nauki dobrych manier i zasad domowego życia.

- Zawsze wygląda słodko, nawet jak się krzywi. Daliśmy jej na imię Vega i poza tym, że ma dopiero 3 miesiące i waży 7 kg, możemy powiedzieć jedno: jest szalenie urocza i złakniona kontaktu z człowiekiem - opowiadają schroniskowi opiekunowie. - Vega na ten moment przejawia zachowania zasobowe względem miski z jedzeniem, więc przyszły opiekun będzie więc musiał rozpocząć pracę nad tym problemem. Na szczęście, Vega to piekielnie bystra bestia, więc na pewno dobrze poprowadzona złapie wszystko w mig.

Vega lgnie do ludzi. Chętnie się bawi. Uwielbia przysmaki. Jest w typie owczarka niemieckiego. Wszystkie te cechy w sumie dają łatwy przepis na zdobycie najlepszej przyjaciółki pod słońcem. Wystarczy dać małej szansę.

- Sunia będzie prawdopodobnie większym pieskiem, w przedziale 25-35 kg. Osoby zainteresowane jej adopcją prosimy o kontakt wyłącznie mailowy i przesyłanie ankiet przedadopcyjnych na maila: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. - zastrzegają pracownicy schroniska.

Vega to teraz schroniskowy słodziak o numerze 403/24. Pilnie potrzebuje domu i kochającej rodziny: na już i na zawsze. Osoby, które zechciałyby przygarnąć tę puchatą kulkę - lub jakąkolwiek inną psinę lub kocinę w potrzebie - są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)