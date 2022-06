Weź mnie KURIEREM do domu. Szaman (dużo) słodszy niż myślisz

Jest młody, pogodnej natury i lgnie do człowieka niczym dzieciak do słodyczy. Ale też ma posturę, która wzbudza respekt. Pewnie dlatego do tej pory nikt nie zdołał dostrzec drzemiącego w nim potencjału: rodzinnego psa, który łeb będzie wpychał pod kołdrę, pyskiem cmokał gdzie popadnie, a maślanymi oczami pewnie wyżebrze niejeden smakołyk ze stołu.

Mowa o Szamanie - rezydencie szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, który na nowy dom i rodzinę czeka w boksie - nomen omen - nr 13.

- Trafił pod naszą opiekę 10 maja, dowieziony przez pogotowie interwencyjne z ul. Chorzowskiej. To młodziak, który ma niespełna półtora roku. Jednak posturą wzbudza respekt. Groźna mina? Nikogo nią nie zwiedzie. Od razu widać, że to słodziak: niezwykle przyjazny i sympatyczny, który cały czas chciałby być głaskany i przytulany - o Szamanie opowiadają jego schroniskowi opiekunowie.

Psiak jest „samoprzylepny", młody i pełen energii: dynamiczny, żywiołowy. Do tego sprytny i ciekawy świata. Będzie idealnym towarzyszem na długich spacerach. Świetnie się sprawdzi w aktywnie spędzającej czas rodzinie. Ten młodziak potrzebuje jeszcze nieco ogłady, ale nie będzie z tym problemu skoro - jak mówią jego opiekunowie - „bardzo cieszy się z komplementów i uwielbia psie smaczki".

Kto chciałby tego wyjątkowego chłopaka (178922) - lub jakąkolwiek inną równie samotną i złaknioną przyjaźni psinę czy kocinę - przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - tel. +48 91-487-02-81 (al. Wojska Polskiego 247, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele - oprócz świąt - w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)