Weź mnie KURIEREM do domu. Pomyśl o Basterze [GALERIA]

Baster trafił do schroniska niemal dwa lata temu. Od tego czasu zaledwie jedna osoba zwróciła na niego uwagę. Psiak przebywa w boksie B-13, więc… jakby mu przyniósł pecha. Kto odczaruje ciążące na nim fatum? Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Jest potężny, silny, a ludziom niezwykle przyjazny, wobec nich łagodny. Mimo to należy do wąskiego grona psów o najdłuższym stażu w schronisku. „Zwykle do przedstawicieli rasy amstaff lub w typie bull ustawiają się kolejki chętnych. Niestety, Baster nigdy nie cieszył się zainteresowaniem, a na przestrzeni blisko dwóch lat w schronisku zwróciła na niego uwagę raptem tylko jedna osoba” – przyznaje jedna z wolontariuszek.

Baster przez pięć lat miał dom. Jednak przejawiał lęk separacyjny na poziomie, który jego dotychczasowego opiekuna – jak twierdził – przerósł. Dlatego oddał pięcioletniego przyjaciela do schroniska. Od tego czasu domem Bastera stał się boks B-13. Psiak w nim „przepadł”, stając się niemal niewidoczny dla szukających czworonoga do adopcji.

– To pies, który kocha ludzi i bardzo potrzebuje z nimi kontaktu. Jest łagodny, ale także pełen energii. Uwielbia aktywność fizyczną i zabawę. Szybko i chętnie się uczy. Co więcej, dobrze reaguje na dzieci – o Basterze opowiadają jego schroniskowi opiekunowie. – Jednak ma też swoje demony. Prócz lęku separacyjnego przejawia również wyraźną niechęć do przedstawicieli swojego gatunku.

Bywa też porywczy. Ale wszystko to jest do wypracowania: w treningu, codziennej pracy i bliskiej relacji – wzajemnego szacunku, zaufania i przywiązania – jaka zwykle się rozwija w warunkach domowych. Czyli np. z rodziną, która Basterowi dałaby szansę: otworzyła przed nim dom i serce.

– Nie toleruje innych psów, a także innych zwierząt. Dlatego w przyszłym domu musiałby być czworonożnym jedynakiem. Jednak najtrudniejszą kwestią, z punktu widzenia przyszłego opiekuna, jest Bastera problem z lękiem separacyjnym. W związku z tym psiak musiałby znaleźć dom, w którym mógłby liczyć na duże wsparcie w tym zakresie – przekonuje jedna z wolontariuszek schroniska. – Dlatego dla naszego podopiecznego szukamy kogoś odpowiedzialnego i świadomego zapędów Bastera rasy. Osobę, która okaże mu zrozumienie, czas i wsparcie, a też pomoże mu przepracować problemy: samodzielnie lub z pomocą behawiorysty.

Osoby, które zechciałyby przygarnąć Bastera (45/23) – lub jakąkolwiek inną psinę, lub kocinę w potrzebie – są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)