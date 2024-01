Weź mnie KURIEREM do domu. Jedyny taki Henio

Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Takiego psa nie dałoby się wymyślić. Jednak natura znalazła sposób, tworząc Henia. To jedyny w swoim wydaniu „składak”, który przypomina zarówno owczarka niemieckiego, jak i jamnika. Drzemie w nim moc pozytywnej energii, która – na już i na zawsze – powinna znaleźć bezpieczną przystań w prawdziwym ciepłym domu.

Henio ma niespełna trzy lata. Trafił do schroniska dowieziony przez pogotowie interwencyjne z ul. Morskiej. Fantastyczny psiak w dobrej kondycji i zdrowiu, więc wydawało się, że dom mu zaginął tylko na chwilę. Niestety, ktoś o nim zapomniał, nie szukał.

Przeszłość Henia to nieznana karta. Do zapisania przez nową rodzinę. Tymczasowi schroniskowi opiekunowie opisują go obrazowo:

– Unikat, przysięgamy! Gdyby na Henia spojrzeć z pominięciem łap, to dostrzec w nim można owczarka: ten pysk, ta sierść i ten kolor. Ale gdyby oceniać Henia po budowie sylwetki i długości łap, to już maluje się jamnik. Może nieco masywny i w rozmiarze XL, ale – jak zmrużyć oczy – to jamnik bez dwóch zdań.

Henio to oryginał o przyjaznej naturze.

– Można się z nim pośmiać, pożartować, pobiegać za piłką, a nawet wytarzać w śniegu! Psiego chrupka Henio także zje z najwyższą przyjemnością. Podobnie jak da się podrapać za uchem i podroczy się z psim kolegą – opowiada jedna z wolontariuszek schroniska. – Zatem: są tu jacyś fani owczarków, którzy nigdy się jednak nie zdecydowali na psa tej rasy, bo trochę za duży… Albo miłośnicy jamników, którzy mieli odwrotny problem: fajny, ale za mały… To mamy dla nich wyjątkowego gościa specjalnego: Henia!

Henio (310/23) zasługuje na drugą szansę od losu: na nowy dom i kochającą rodzinę. Potrzebuje ich na już i na zawsze. Osoby, które zechciałyby przygarnąć tego unikatowej urody słodziaka – lub jakąkolwiek inną psinę czy kocinę w potrzebie – są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)