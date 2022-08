Wegańsko w szkołach i przedszkolach?

Burgery, kotlety, parówki czy kiełbasę - to wszystko można zastąpić wegańskimi odpowiednikami. Są one przynajmniej równie smaczne, a na pewno zdrowsze. Dlatego szczecińscy „Zieloni" chcą, by w podległych prezydentowi miasta szkołach i przedszkolach wprowadzić dzień wegański.

- Nie chcemy nikogo do niczego zmuszać, na pewno nie chodzi nam o to, by całkowicie zrezygnować ze spożywania mięsa - zapewnia Jagoda Żyłkowska, skarbniczka partii Zieloni w Szczecinie. - Chcemy jedynie pokazać, że jest wybór, chcemy zainteresować dzieci i młodzież innymi rodzajami diety. Dlatego zwracamy się z apelem o wprowadzenie dnia wegańskiego w podległych miastu instytucjach wydających posiłki, szczególnie w szkołach i przedszkolach. Placówki wychowawcze, przez wzgląd na wykształcanie nawyku etycznego i zdrowotnego wyboru żywności, mogą w pozytywny sposób wpływać na najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

- Pierwszy argument za wprowadzeniem w szkołach dnia wegańskiego dotyczy zdrowia publicznego. Polki i Polacy spożywają średnio ok. 75 kg mięsa rocznie, gdy tymczasem bezpieczna dla zdrowia granica, wymieniana przez organizacje medyczne, to ok. 30 kg rocznie. Spożywanie mięsa i nabiału przyczynia się do tzw. chorób cywilizacyjnych, jak miażdżyca, cukrzyca, choroby serca, itd. oraz do otyłości, które są współcześnie głównymi przyczynami przedwczesnej śmierci i złego zdrowia w drugiej połowie życia Polek i Polaków. Czerwone mięso zostało wpisane przez WHO na listę stwierdzonych kancerogenów.

Kolejny powód to kwestie środowiskowe i etyczne. Ograniczanie spożycia mięsa i nabiału jest - w ocenie „Zielonych" - właściwym kierunkiem, ponieważ ogranicza cierpienie milionów żywych istot. Ponadto hodowla ma dalekosiężne negatywne skutki środowiskowe - 85 proc. światowej produkcji soi jest przeznaczane na paszę gospodarską, importowaną także do Polski. Uprawa ma miejsce na terenach wylesianych. W UE ok. 71 proc. terenów rolnych jest przeznaczonych na paszę lub wypasanie zwierząt.

Nie można nie wspomnieć także o emisji gazów cieplarnianych – częste jedzenie dużych ilości mięsa jest nie do pogodzenia z wymogiem neutralności klimatycznej. Produkcja zwierzęca generuje 14,5 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. ©℗

Tekst, film i zdjęcia Tomasz TOKARZEWSKI

