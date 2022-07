Weekendowe testowanie miejskiego autobusu na Łasztownię

Miejska spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia uruchomiła sezonowe autobusy, które mają ułatwić dostęp do Łasztowni. Ten weekend jest już drugim, w którym trwa testowanie tego komunikacyjnego rozwiązania.

Z przygotowanego przez spółkę podsumowania wynika, że po pierwszym weekendzie autobusy wykonały z placu Kościuszki oraz placu Rodła 76 kursów. Szacuje się, że obłożenie linii 198 i 199 wyniosło ponad 80 procent.

Autobusy kursują także w ten weekend. W sobotę jeżdżą w godzinach 10-22, a w niedzielę w godz. 10-20, co 40 minut. Do każdego pojazdu wchodzi maksymalnie 21 osób. Linia 198 startuje na placu Kościuszki, a linia 199 na placu Rodła. Na Łasztowni przystanki dla wysiadających i wsiadających są zlokalizowane w ciągu ul. Nad Duńczycą przy Starej Rzeźni.

- Linie autobusowe uruchomione zostały m.in. na prośbę mieszkańców, którym doskwierał utrudniony dojazd do imprezowego centrum Szczecina. Zachęcamy do tego, by samochody zostawiać w domu i korzystać z komunikacji miejskiej. Obowiązują tutaj bilety, których na co dzień używamy we wszystkich autobusach czy tramwajach - informuje Andrzej Kus, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

