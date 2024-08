Weekend w Różance. Joga, koncert, potańcówka

Fot. Piotr SIKORA

Kto potrzebuje relaksu i dobrej zabawy, powinien odwiedzić w ten weekend szczecińską Różankę. W sobotę można tu poćwiczyć jogę, a w niedzielę przyjść na plenerowy koncert i wakacyjną potańcówkę!

Joga jest nowością w programie Różanki, jej cel to profilaktyka zdrowia i motywacja do ruchu. Bezpłatne zajęcia odbędą się w sobotę 10 sierpnia w godz. 10-10.45, trzeba przyjść z własną matą do ćwiczeń.

W niedzielne południe odbędzie się kolejny koncert plenerowy – tym razem wystąpi „Sklep z Ptasimi Piórami”. A o godz. 17 Różanka zaprasza na potańcówkę. Na playliście znajdą się zarówno utwory chętnie nucone, jak i rockowe przeboje. Nie zabraknie szlagierów ze złotej polskiej epoki lat 50-70, ponadczasowej klasyki i hitów bardziej nowoczesnych.

(K)