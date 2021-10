We wtorek w regionie 132 zakażenia koronawirusem. Najwięcej w jesiennej fali

W województwie zachodniopomorskim mamy 132 nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa. Zmarły dwie zakażone osoby - we wtorek po godz. 10.30 poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Jest to zdecydowanie więcej niż we wtorek przed tygodniem, gdy zanotowano 97 zakażeń SARS-CoV-2. To równocześnie najwyższy wynik w jesiennej fali epidemii.

Najwięcej, bo aż 47 nowych infekcji, stwierdzono w Szczecinie. W powiecie kołobrzeskim było ich 23, a w polickim 14.

W ciągu doby w Zachodniopomorskiem wykonano 2106 testów. W kwarantannie przebywają 5153 osoby.

Obie zmarłe osoby pochodziły ze Szczecina. Miały choroby współistniejące z Covid-19.

Powiat/miasto Liczba przypadków Na 10 tys. mieszkań. białogardzki 1 0.21 choszczeński 0 0 drawski 1 0.18 goleniowski 4 0.49 gryficki 3 0.50 gryfiński 7 0.86 kamieński 0 0 kołobrzeski 23 2.90 koszaliński 1 0.15 myśliborski 5 0.76 policki 14 1.72 pyrzycki 1 0.25 sławieński 0 0 stargardzki 3 0.25 szczecinecki 1 0.13 świdwiński 12 2.58 wałecki 3 0.57 łobeski 1 0.27 Koszalin 5 0.47 Szczecin 47 1.17 Świnoujście 0 0

