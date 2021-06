We wtorek (1 czerwca) - dzień dziecka. Czas podwójnie szczęśliwy, bo znowu można być razem, w gronie kolegów i przyjaciół. A to przecież podstawa dobrej zabawy! Wystarczy spojrzeć na bohaterów tego zdjęcia - uczniów klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 53 których spotkaliśmy podczas wycieczki po mieście z przewodnikiem Małgorzatą Dudą. Wszystkim świętującym życzymy, by tych chwil radości w ich życiu było jak najwięcej.

(gan)