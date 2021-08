Wbiegali na czas na latarnię morską w Niechorzu. Rekordu nie pobito

Z okazji Międzynarodowego Dnia Latarni Morskich w Niechorzu odbył się dziewiąty Bieg Latarnika. Uczestnicy mieli do pokonania na czas 208 schodów prowadzących do punktu widokowego tutejszej latarni, którą można za darmo zwiedzać dziś aż do północy.

Nie został pobity rekord ustanowiony trzy lata temu, który wynosi 33 sekundy. Wśród panów najszybszym okazał się Adrian Bednarski z Wrocławia, który na wbiegnięcie na szczyt potrzebował 34,45 sekundy. Drugi był Filip Chruściel ze Szczachowa (39,62 sek.), a trzeci Piotr Lewicki ze Szczecina (40,16 sek.).

W grupie pań najszybsza była Sylwia Jekiel z Kościana (1:11,23), przed Weroniką Charzewską z Poznania (1:12,37) i Anną Kaczorek z Żor (1:12,93).

Mirosław KWIATKOWSKI