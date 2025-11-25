Wtorek, 25 listopada 2025 r. 
Ważny krok w rozwoju diagnostyki medycznej w regionie [GALERIA]

Data publikacji: 25 listopada 2025 r. 15:10
Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2025 r. 15:10
Nowoczesne pracownie będą służyć pacjentom, kształcić studentów oraz wspierać badania naukowe. Fot. Piotr Sikora  

We wtorek 25 listopada odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Banku Krwi oraz Pracowni HLA i Pracowni Immunologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie. - To ważny dzień dla naszego szpitala - inwestujemy w rozwój, bezpieczeństwo pacjentów i nowoczesną medycynę - mówi dr n. med. i n. zdr. Marcin Sygut, dyrektor naczelny szpitala na Pomorzanach. - Nowo otwarte pracownie i laboratoria to znaczący krok w rozwoju diagnostyki medycznej w regionie, a także kolejny element budujący potencjał naukowy, kliniczny i edukacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej to wieloprofilowe, nowocześnie wyposażone centrum diagnostyczne, obejmujące Laboratorium Centralne, Pracownię Immunologiczną i HLA oraz Pracownię Mikrobiologiczną. Jednostka funkcjonuje w nowym, specjalnie zaprojektowanym budynku, który spełnia najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i ergonomii. Na dwóch kondygnacjach mieszczą się pracownie wspierające codzienną działalność kliniczną szpitala oraz stanowiące zaplecze naukowe dla projektów realizowanych wspólnie z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym.

Laboratorium Centralne pracuje nieprzerwanie, 24 godziny na dobę. Wykonuje szerokie spektrum badań dla wszystkich oddziałów szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych. W pełni zinformatyzowany system POCT oraz automatyzacja procesów preanalitycznych, analitycznych i postanalitycznych - od momentu pobrania materiału po wydanie wyniku - zapewniają maksymalną powtarzalność, precyzję i wiarygodność diagnostyczną. Co miesiąc realizowanych jest ok. 130 tys. analiz, a w skali roku - blisko 1,5 mln.

Zakład pełni także istotną funkcję dydaktyczną, szkoląc studentów, stażystów i diagnostów laboratoryjnych, a tym samym tworząc fundament przyszłej kadry medycznej.

Pracownia HLA to miejsce, w którym zaawansowana immunogenetyka spotyka się z odpowiedzialnością za ludzkie życie. Prowadzone tu typowania antygenów zgodności tkankowej HLA są kluczowe dla powodzenia transplantacji narządowych. Badania te umożliwiają dobór optymalnego dawcy i biorcy oraz minimalizują ryzyko odrzutu i powikłań immunologicznych.

Zespół wykonuje również badania przeciwciał anty-HLA, monitoruje immunizację pacjentów przed i po przeszczepieniu oraz uczestniczy w kwalifikacji dawców niespokrewnionych. To tu powstają fundamenty diagnostyczne, które realnie zwiększają szanse pacjentów na nowe życie.

Pracownia Immunologiczna analizuje z najwyższą precyzją mechanizmy funkcjonowania układu odpornościowego. Wykorzystywane są tu zaawansowane metody diagnostyczne, w tym: ELISA, IIFT, Western blot, cytometria przepływowa oraz techniki genetyczne oparte na Real Time PCR. Badania te pozwalają szybko i trafnie diagnozować choroby autoimmunologiczne, układowe, infekcyjne i hematologiczne, wspierając skuteczne leczenie pacjentów szpitala.

We wtorek otwarto także Pracownię Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, która zapewni całodobowe zabezpieczenie pacjentów w krew i jej składniki oraz będzie miejscem kształcenia studentów kierunków medycznych. Od początku roku przetoczono już 6,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych, ponad 2 tys. jednostek osocza oraz 400 jednostek płytek. W pracowni pracuje 13 specjalistów – diagności i technicy analityki medycznej. Jednostka została wyposażona w dwa w pełni zautomatyzowane analizatory do badań przedtransfuzyjnych oraz nowoczesne urządzenia chłodnicze, co zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo działania.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 31 milionów złotych, w tym ponad 11 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej, a 19,5 mln zł ze środków własnych szpitala. (K)

 

