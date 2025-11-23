Niedziela, 23 listopada 2025 r. 
Dzień Wcześniaka w Netto Arenie

Data publikacji: 23 listopada 2025 r. 12:44
Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2025 r. 12:56
Kulminacyjnym momentem spotkania był wielki tort, którym wspólnie uczczono 7. szczeciński Dzień Wcześniaka.  

W hali Netto Arena w Szczecinie w sobotę 22 listopada odbyła się 7. edycja Dnia Wcześniaka. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. To wyjątkowe święto wszystkich dzieci, które przyszły na świat troszkę wcześniej, ich rodzin oraz zespołu medycznego, który każdego dnia wspiera najmłodszych pacjentów.

Szacuje się, że co dziesiąte narodziny to narodziny wcześniaka. Współczesna medycyna pozwala na ratowanie coraz mniejszych i bardziej wymagających noworodków. W Klinice Patologii Noworodka USK nr 2 na Pomorzanach dzięki zaawansowanej opiece i wielodyscyplinarnej współpracy 80-90 procent skrajnych wcześniaków rozwija się prawidłowo. Co więcej, badania wskazują, że większość dorosłych urodzonych przed terminem ocenia swoje życie jako satysfakcjonujące.

Tegoroczne wydarzenie, które odbyło się w Netto Arenie, przyciągnęło liczne rodziny. Najmłodszych odwiedzili animatorzy cyrkowi, aktorzy teatralni oraz sportowcy. Na miejscu można było skorzystać z porad specjalistów: neonatologów, neurologopedek oraz fizjoterapeutek. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko strażaków ochotników, którzy uczyli podstaw pierwszej pomocy.

7. szczeciński Dzień Wcześniaka uczczono również wielkim tortem. (K)

