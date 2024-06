Ważna sesja Rady Miasta Szczecin. Prezydent Piotr Krzystek z absolutorium

Fot. Dariusz Gorajski

Podczas wtorkowej sesji rady miasta prezydent Szczecina Piotr Krzystek uzyskał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok. Prezydent jest wspierany przez ludzi Koalicji Samorządowej oraz największy w radzie klub Koalicji Obywatelskiej. Podczas dyskusji o Raporcie o stanie miasta, który przedstawił włodarz Szczecina, samorządowcy spierali się nie tylko o sprawy lokalne, ale także o wielką politykę.

Sesja zaczęła się od ślubowania nowej radnej. Marcina Biskupskiego z KO, który objął funkcję zastępcy prezydenta Szczecina, zastąpiła Maria Bohuń (na zdj. poniżej). Jest przewodniczącą rady Osiedla Podjuchy.

Potem Piotr Krzystek przedstawił Raport o stanie miasta. Wynika z niego, że szczecinian ubywa - w 2022 r. było nas 391 566, rok później - 389 066. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7597 zł, o ponad 13 proc. więcej niż w ub. roku. Stopa bezrobocia na grudzień ub. roku to 3,6 proc. Ważne dla rozwoju miasta są inwestycje, m.in. przebudowa układu komunikacyjnego w Międzyodrzu, kolejne przystanki w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, Fabryka Wody.

Co do finansów - rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości 287 mln zł, przy planowanym 363 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 3 260,3 mln zł, co stanowi 96,2% planowanych rocznych wpływów. Wydatki poniesiono w wysokości 3 547,3 mln zł, tj. 94,5% planu rocznego. Najwięcej wydano na edukację i naukę - miliard 33 miliony.

- Rok 2023 był rokiem kontynuacji najważniejszych projektów inwestycyjnych - podsumował Piotr Krzystek. - Niestety, zmagaliśmy się z poważnym kryzysem finansów samorządowych wywołanym zmianami podatkowymi. Pomimo tych trudności i kłopotów wszystkie projekty inwestycyjne były kontynuowane. Niektóre z nich udało się zamknąć. Utrzymaliśmy też stały wzrost nakładów na oświatę, mimo że subwencja nie pokrywa wzrostów, które się pojawiały w zeszłym roku. ©℗

(as)

