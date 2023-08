Wątroby pod kontrolą na Pol’and’Rock Festival. U pań jednak lepiej [GALERIA]

W ciągu tych trzech dni badań prowadzonych na festiwalu sprawdzono stan wątrób aż 423 osób. O profilaktyce, diagnostyce i leczeniu tego narządu w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Co Ci leży na wątrobie” w namiocie warsztatowym Akademii Sztuk Przepięknych mówiła prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska (kierująca na co dzień oddziałem chorób zakaźnych, hepatologii i transplantacji wątroby szczecińskiego szpitala wojewódzkiego).

Aż 423 wątroby zbadali specjaliści ze szczecińskiego szpitala wojewódzkiego w Strefie Pomorza Zachodniego na 29. Pol’and’Rock Festival. U ponad jednej trzeciej badanych stwierdzono różne poziomy stłuszczenia, a u jednego pacjenta marskość. Badania wykazały też, że w lepszej kondycji są narządy kobiet. Wszyscy uczestnicy festiwalu mogli zaś wysłuchać, jak dbać o wątrobę, gdzie ją badać i leczyć.

W ciągu tych trzech dni badań sprawdzono stan wątrób aż 423 osób. W niektórych porach najwytrwalsi festiwalowicze czekali na swoją kolej do badania nawet trzy godziny. Badania odbywały się w czwartek, piątek i sobotę (3, 4, 5 sierpnia) w godzinach od 10 do 18 (z godzinną przerwą). Mobilny gabinet ulokowany został w zaaranżowanym do tego celu kontenerze ustawionym na terenie Strefy Pomorza Zachodniego na Pol’and’Rock Festival odbywającym się pod Czaplinkiem.

Badania prowadziły doświadczone w wykonywaniu elastografii wątroby techniczki ze szpitala przy ul. Arkońskiej. Przyjęły łącznie 198 kobiet (47 proc.) i 225 mężczyzn (53 proc.).

- Elastografia wątroby zwana także FibroScanem (od nazwy urządzenia) jest badaniem nieinwazyjnym, przypominającym nieco USG - wyjaśnia Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala. - W uproszczeniu: po przyłożeniu do ciała pacjenta drgającej głowicy, wytworzona zostaje fala uderzeniowa, której prędkość rozchodzenia jest rejestrowana i analizowana przez urządzenie. Wynik określa stopień włóknienia i stłuszczenia wątroby. Dlatego FibroScan nazywany jest często „bezinwazyjną biopsją wątroby”. Dzięki niemu przeszkolony personel może określić m.in. stopień stłuszczenia narządu lub ryzyko marskości.

U 73 proc. przebadanych podczas festiwalu pacjentek nie stwierdzono stłuszczenia wątroby. Kolejne 20 proc. miało stłuszczenie 1. lub 2. stopnia (niewielkie lub umiarkowane). Natomiast 3. stopień stwierdzono u 5 proc, a 4. stopień - u 2 proc zbadanych pań. Gorzej wyglądają statystyki dotyczące mężczyzn. Brak stłuszczenia dotyczył 57 proc. badanych, 1. i 2. stopień stwierdzono u 33 proc. pacjentów, zaś najwyższe poziomy u 6 proc. (3. stopień) i 4 proc. (4. stopień) badanych mężczyzn.

- U jednego pacjenta wyniki sugerowały marskość wątroby - dodaje rzecznik. - Mężczyzna znał diagnozę, ale od kilku lat świadomie unikał lekarzy. Po badaniu wykonanym podczas festiwalu obiecał, że wróci do specjalisty.

Pacjenci i inne zainteresowane osoby odwiedzające Strefę Pomorza Zachodniego informowani byli m.in. o czynnikach ryzyka, wśród których wymieniane są nadużywanie alkoholu, niektórych leków i innych substancji toksycznych. Wpływ na stłuszczenie mogą mieć także: otyłość, niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej czy cukrzyca prowadzące do niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Podczas tegorocznego Pol’and’Rock, reprezentująca Szpital Wojewódzki prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska (kierująca na co dzień oddziałem chorób zakaźnych, hepatologii i transplantacji wątroby), opowiedziała o profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób wątroby w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Co Ci leży na wątrobie” w namiocie warsztatowym Akademii Sztuk Przepięknych.

