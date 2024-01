Warsztaty dla seniorów już w najbliższy czwartek

Fot. Anna Gniazdowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza wszystkich aktywnych seniorów, zainteresowanych nowymi technologiami, w czwartek na indywidualne szkolenia z obsługi urządzeń cyfrowych.​ W kameralnych warunkach bibliotecznych ProMediów przy al. Wojska Polskiego 2 przedstawicielka biblioteki nauczy uczestników, jak posługiwać się smartfonem, tabletem, czytnikiem e-booków oraz laptopem.

Do udziału w zajęciach potrzebna jest rejestracja pod numerem telefonu 91 506 5056 lub mailowo: filia54@mbp.szczecin.pl. Możliwe godziny uczestnictwa: 10:15 , 11:25 , 12:35 , 14:15

Podczas zajęć można nauczyć się, jak korzystać z podstawowych funkcji smartfona, takich jak wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS-ów, korzystanie z Internetu i aplikacji. W razie indywidualnej potrzeby osoby biorącej udział biblioteka dysponuje tabletami i komputerami stacjonarnymi.

Uczestnik może również przynieść własny laptop, czytnik e-booków lub smartwatch. Oprócz nauki podstaw obsługi urządzeń cyfrowych, na szkoleniach można także dowiedzieć się, jak wykorzystywać je do różnych celów, takich jak: komunikowanie się z rodziną i znajomymi, korzystanie z aplikacji takich jak: WhatsApp, Messenger czy Skype, pozyskiwanie informacji i rozrywka, zarządzanie finansami czy robienie zakupów.

Zajęcia mogą zwiększyć samodzielność i niezależność uczestników. Mogą również pomóc uczestnikom zrozumieć, jak wykorzystywać technologie cyfrowe do różnych celów, co może poprawić jakość ich życia.

Prowadząca zajęcia to Aneta Krejczy, pracownica MBP w Szczecinie. Z wykształcenia pedagożka, kulturoznawczyni, coach. Obecnie studentka czwartego roku psychologii, zainteresowana neuropsychologią i psychogerontologią. Posiada doświadczenie w pracy z seniorami.

(as)