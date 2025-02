Warsztaty dla najmłodszych w nowych pracowniach Pałacu Młodzieży [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Ferie trwające w Pałacu Młodzieży w Szczecinie obfitują w twórcze zajęcia. W ramach zimowych warsztatów uczestnicy mają okazję rozwijać swoje pasje, ucząc się nowych umiejętności w artystycznej atmosferze. Kurier Szczeciński odwiedził dwie wyjątkowe pracownie: nowo otwartą – tkaniny artystycznej oraz dziennikarską, w której nagrywano audiobooki.

Jednym z tegorocznych debiutów w Pałacu Młodzieży jest pracownia tkaniny artystycznej, prowadzona przez Magdalenę Słokę. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, a młodzi uczestnicy z zapałem uczą się podstawowych technik tkackich.

– Dzieciaki plotą makramki przy użyciu różnych włóczek, sznurków, kawałków tkanin i resztek materiałów. Ćwiczą swoje ręce, ucząc się podstawowego ściegu – opowiadała pani Magdalena, z satysfakcją obserwując swoich podopiecznych.

To pierwsza edycja warsztatów tego typu w Pałacu Młodzieży i widać, że był to strzał w dziesiątkę. Dzieci z pasją tworzyły swoje prace, rozwijając przy tym zdolności manualne i kreatywność.

– Bardzo mi zależy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej nowej pracowni – dodała prowadząca.

Drugą odwiedzoną przez nas pracownią była ta, którą prowadzi Iwona Gacparska. Od wielu lat kieruje ona pracownią dziennikarską w Pałacu Młodzieży, a podczas ferii zimowych pracuje z najmłodszymi uczestnikami, przygotowując z nimi nagrania audiobooków.

– Na co dzień współpracuję z młodzieżą, a w czasie ferii zimowych i letnich pracuję z dziećmi z klas 0-3. Uczymy się czytać, dzielimy teksty na role, każde z dzieci może powiedzieć coś od siebie. Mamy gong, mamy brawa, podajemy imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu – wyjaśniła pani Iwona.

Podczas zajęć dzieci ćwiczyły dykcję i interpretację tekstów, wcielając się w role postaci literackich. Prowadząca podkreśliła, jak ważne jest rozwijanie w najmłodszych zamiłowania do polskiej literatury.

– Staram się tłumaczyć dzieciom, że najpiękniej czytają aktorzy, a audiobook to coś więcej niż zwykłe czytanie. W trakcie zajęć dzieci przeobrażają się w małych aktorów i interpretują tekst w sposób pełen emocji. Najczęściej sięgamy po utwory klasyków, takich jak Julian Tuwim czy Jan Brzechwa, ponieważ ich twórczość to absolutna podstawa w poznawaniu języka i kultury – opowiadała prowadząca zajęcia.

Finałem warsztatów będzie nagranie profesjonalnego audiobooka w studiu nagraniowym pod okiem Macieja Kiersznika. Dzieci stanęły przed mikrofonem i zaprezentowały swoje umiejętności, a efekt ich pracy będzie można odsłuchać na kanale YouTube Pałacu Młodzieży.

– Rodzice i dziadkowie często wracają do tych nagrań, wspominając własne dzieciństwo i ciesząc się z postępów swoich pociech. To dla mnie największa satysfakcja – zachęcić dzieci do czytania i obcowania z literaturą – dodała Iwona Gacparska.

Warsztaty w Pałacu Młodzieży to doskonały przykład na to, jak można połączyć naukę i zabawę. Zarówno w pracowni tkaniny artystycznej, jak i w pracowni dziennikarskiej uczestnicy mieli okazję zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje pasje. ©℗

(dg)