Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza do zabawy

Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do szczecińskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego, do udziału w XIV Miejskim Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej. To wydarzenie daje uczestnikom możliwość dobrej zabawy i zaprezentowania swoich umiejętności na scenie.

Tegoroczna edycja, która odbędzie się 3 kwietnia. Jest poświęcona tematyce związanej ze zdrowym stylem życia. Szczegóły na stronie: https://palac.szczecin.pl/

Zgłoszenia można nadsyłać do 12 marca 2025 r. pocztą elektroniczną: konkursy@palac.szczecin.pl lub na adres: Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji al. Piastów 7, 70-327 Szczecin z dopiskiem „Ze śpiewem i tańcem za pan brat”.

