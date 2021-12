Wandale zniszczyli wystawy na placu Solidarności. Dzieci użyły tablic jako sanek

Wandale zniszczyli w święta dwie plenerowe wystawy na placu Solidarności w Szczecinie. Na wyrwanej przez nich planszy m.in. z historią Grzegorza Przemyka dzieci, przy aprobacie dorosłych, zjeżdżały jak na sankach.

W święta Bożego Narodzenia zniszczono dwie zewnętrzne wystawy mieszczące się na placu Solidarności – „1981. Stan „W” oraz „25 spojrzeń przez granicę”. "Chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, że nie ma naszego przyzwolenia na tak jawny wandalizm i brak poszanowania naszej pracy - poinformowało Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy. - Dysponujemy zdjęciami oraz filmikiem na którym widać jak dzieci, przy aprobacie dorosłych opiekunów, używają naszych tablic jako sanek. Zostało to zgłoszone Policji, która również dysponuje własnym monitoringiem i zarejestrowała moment zniszczenia wystaw oraz podejmie odpowiednie kroki w celu ustalenia sprawców".

- Nie sądzę, by dzieci czy rodziny zdewastowały plansze, musieli to wcześniej zrobić jacyś wandale - mówi Agnieszka Kuchcińska - Kurcz, kierownik oddziału Centrum Dialogu Przełomy. - Zwłaszcza, że zniszczenia są znaczne. Na wystawie Euroregionu Pomerania „25 spojrzeń przez granicę” zniszczono aż osiem plansz. Pewnie dlatego, że są mniejsze, lekko zaokrąglone, były fajniejsze jako sanki. Natomiast nasze plansze z wystawy „1981. Stan „W” są duże bardzo ciężkie, mają dwa metry na 125 cm więc trudniej je było wyciągnąć. Wyciągnięto jedną, z historią Grzegorza Przemyka.

To m.in. ta plansza posłużyła dzieciom do zabawy na śniegu.

- Mamy filmik, na którym widać jak dorośli nawet pomagają dzieciom nakierować naszą planszę na dobry tor zjazdowy - opisuje Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. - Ubolewam, że rodziny, które przyszły na plac, użyły wyrwanych przez wandali plansz, nie zastanawiając się, że to są części wystaw, nad którymi ktoś bardzo długo pracował.

To nie pierwszy raz, kiedy w tym miejscu dochodzi do takich zniszczeń. W lutym zniszczono stojak i dwie plansze na wystawie o Grudniu 70. Niedawno, kiedy spadł pierwszy śnieg, zniszczono wystawę Akademii Sztuki - plakaty nawiązujące treścią do Konkursu Chopinowskiego. Tych plansz też użyto do zjeżdżania z górki.

Sprawą dewastacji, do jakiej doszło w święta, zajmuje się już policja.

- Będziemy składać wniosek o ściganie i ukaranie sprawcy - zapowiada Agnieszka Kuchcińska - Kurcz. ©℗

