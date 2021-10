Walka z Covidem jeszcze nie została wygrana. 225 tysięcy złotych dla zachodniopomorskich szpitali

Do dziewięciu zachodniopomorskich szpitali trafi 225 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem. Medyków dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisanie stosownych umów w Urzędzie Wojewódzkim było kolejną okazją do zaapelowania do mieszkańców naszego regionu, aby się zaszczepili.

- Środki do szpitali w województwie zachodniopomorskim przekazujemy drugi raz - powiedział Marek Subocz, prezes WFOŚiGW. - Pierwszy raz zrobiliśmy to w ubiegłym roku. Te środki są przeznaczona na zagospodarowanie odpadów, maseczek i kombinezonów ochronnych, z których lekarze, ratownicy i personel medyczny korzystają podczas walki z Covidem - 19. Covid niestety wciąż z nami jest. Mamy czwartą falę. Dlatego te środki na utylizacje są potrzebne. Zutylizowanych zostanie 28 ton odpadów.

Zakażonych przybywa, mniej chorych w szpitalach

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zauważył, że znowu znaleźliśmy się w trudnej sytuacji - ponieważ liczba zakażonych koronawirusem systematycznie rośnie. Jest jednak wyraźna różnica w porównaniu z poprzednimi falami: o wiele mniej chorych trafia do szpitali, pod respiratory. Co jest najlepszym dowodem na to, że szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem zakażenia.

- Ponad 53 procent dorosłych mieszkańców naszego województwa zostało zaszczepionych - poinformował Bogucki. - Cieszymy się z tego. Ale to na pewno niewystarczający poziom. Walczymy o kolejne zaszczepienia. To nie jest tak, że my tę walkę z koronawirusem już wygraliśmy. Szanowni państwo, to nie są żarty. Na razie to nie jest tak trudny moment jak w zeszłym roku, ale przecież nie chcielibyśmy wracać do tego, co było w zeszłym roku. Jedynym naszym orężem przeciwko Covidowi są szczepienia. Apeluję o to, abyśmy wszyscy się zaszczepili.

Ochrona środowiska w służbie zdrowia

Wojewoda przypomniał, że w najgorszym momencie pandemii mniej myślano o ochronie środowiska, bo trzeba się było skupić na ratowaniu ludzkiego życia. Teraz jednak znowu mamy dobry czas, aby zadbać o ekologię. Dlatego tak ważne jest bezpieczne zutylizowanie odpadów.

Pieniądze trafiły do szpitali w Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Świnoujściu, Koszalinie, Białogardzie, Barlinku oraz do szczecińskiego szpitala wojskowego w Szczecinie.

