Wahadło i zamknięcie tunelu w Świnoujściu. Utrudnienia przez dwie noce

Fot. UM Świnoujście

Ruch wahadłowy a potem całkowite zamknięcie przeprawy pod Świną. W tym tygodniu w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę planowane są kolejne utrudnienia w ruchu związane z naprawami gwarancyjnymi w tunelu.

Najmniej dokuczliwe dla kierowców zmiany są przewidziane na noc z 26 na 27 lutego. W godzinach 22-2 w tunelu prowadzona będzie wymiana lamp. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

W nocy z 27 na 28 lutego w tunelu będą prowadzone prace uszczelniające w obrębie jezdni oraz serwisowe w Systemie Zarządzania Tunelem. Pomiędzy godz. 22 a 23.30 ruch będzie odbywał się wahadłowo, a później tunel zostanie zamknięty do godz. 4.30. Od godz. 4.30 ruch zostanie przywrócony, ale przez pierwsze pół godziny będzie wahadłowy.



Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu apeluje, by w związku z utrudnieniami odpowiednio wcześniej zaplanować podróż. Na czas, gdy w tunelu będzie ruch wahadłowy w gotowości będzie prom Bielik na przeprawie Warszów. W czasie całkowitego zamknięcia tunelu prom będzie kursował, a komunikację pomiędzy wyspami zapewni też autobus linii N. Bielik odpłynie z Warszowa o godz. 23, o północy, o godz. 1, 2, 3 i 4.30. Z centrum miasta prom odbije o godz. 23.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.50 i 5.

- Gdyby doszło do wzmożonego ruchu na przeprawie promowej, prom może kursować nieregularnie do czasu rozładowania kolejek. W przypadku jakichkolwiek zmian ZDMiŻ na bieżąco będzie o nich informował - przekazał Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.

W czasie całkowitego zamknięcia tunelu będzie możliwy przejazd autobusów i pojazdów uprzywilejowanych, ale po wcześniejszym kontakcie z dyspozytorem.

(k)

