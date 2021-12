W Zachodniopomorskiem niemal 900 przypadków koronawirusa. Zmarło 16 osób

Wirus cały czas mutuje dlatego trzeba tworzyć nowe szczepionki jak w przypadku grypy co roku inna. Gdyby cała populacja zaszczepiła się o tym samym czasie było by inaczej, przynajmniej tak myślę. Mutacje covid czy nikt przy nich nie grzebie to kolejna sprawa. Dlaczego nikt nie zajmuje się już laboratorium w Wuhan, kto tam pracował, jakie kraje miały tam swoje udziały? Za dużo niejasności, wszystko zatuszowane o to prawdziwa globalizacja

Oszukany

2021-12-23 11:47:56

Czuje się oszukany ze szczepieniem. co to za szczepionki że po pół roku nie ma odporności ? Nie to nam mówiono zachęcając do szczepień!! Dzisiaj wymyślono sobie "dawki przypominające" co 6 miesięcy. Broniąc się w ten sposób,nigdy podobnie jak z grypą szczepionka nie wygra z wirusem-czy to tak trudno zrozumieć-?