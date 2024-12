W trudnych chwilach dzieciom pomogą Wspierające Misie

Pluszowy Miś pomaga uspokoić emocje najmłodszych oraz wpływa pozytywnie na ich poczucie bezpieczeństwa. Fot. KWP Szczecin

Pluszowe Misie trafiły do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Będą wspierać najmłodszych uczestników wypadków drogowych w trudnych dla nich chwilach.

To inicjatywa Fundacji „Wspierające Misie”. Pluszaki przekazała prezes fundacji Marzena Polek-Bakalarczyk na ręce podinsp. Moniki Mocianko-Pawlak, naczelniczki Wydziału Prewencji KWP. Za pośrednictwem zachodniopomorskich policjantów trafią one do dzieci, które doznały traumatycznych doświadczeń.

Na Pluszowych Misiach widoczne są dane fundacji – organizatora bezpłatnych turnusów terapeutycznych dla dzieci, które brały udział w zdarzeniach drogowych i potrzebują specjalistycznej pomocy.

W trudnych i stresujących sytuacjach Pluszowy Miś pomaga uspokoić emocje najmłodszych oraz wpływa pozytywnie na ich poczucie bezpieczeństwa, przywołując pozytywne skojarzenia.

(K)