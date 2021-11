W szpitalach więcej łóżek dla pacjentów z COVID-19. Chorych w regionie gwałtownie przybywa

Jeszcze w piątek (12 listopada) w zachodniopomorskich szpitalach przebywało 538 pacjentów z COVID-19, w poniedziałek (15 listopada) było ich już 643 - informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Wojewoda Zbigniew Bogucki zdecydował więc, że w ciągu najbliższego tygodnia zostanie uruchomionych 258 dodatkowych łóżek szpitalnych dla tej grupy pacjentów. To oznacza zmianę organizacji niektórych szpitali. Największa dotyczy 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

Dodatkowe łóżka zostaną uruchomione w szpitalach w Szczecinie (SPWSZ – 26, MSWiA - 40, 109 SW - 122, SPSK2 – 3 respiratorowe) oraz w Szczecinku (27), Goleniowie (15), Dębnie (10) i Kołobrzegu (15).

Od 23 listopada 122 łóżka covidowe (w tym 6 respiratorowych) zostaną uruchomione w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. Oznacza to przeorganizowanie pracy tej placówki.

Komendant 109. Szpitala Wojskowego, płk Krzysztof Pietraszko, zapowiada, że pacjenci aktualnie leczeni w tej placówce, zgodnie z planem leczenia będą w najbliższym czasie wypisani do domów. Pozostali zostaną przetransportowani w nadchodzących dniach do innych szpitali. Już od wtorku (16 listopada) karetki nie przywożą do szpitala nowych pacjentów. Od tego dnia został tam też wprowadzony zakaz odwiedzin - będzie obowiązywał do odwołania.

Ale w 109. Szpitalu Wojskowym cały czas możliwy będzie wstęp do pracowni i laboratoriów, które znajdują się w głównym budynku szpitala, tj. pracownia medycyny nuklearnej i RTG oraz zespół pracowni medycyny laboratoryjnej. Będą one pracowały jak dotychczas. Do pracowni prowadzi osobne wejście - będą one odizolowane od „covidowej” części budynku szpitala. Normalnie pracować będzie także przychodnia stomatologiczna, usytuowana w odrębnym budynku przy ul. Piotra Skargi.

109. Szpital Wojskowy był już dwukrotnie placówką covidową (jesienią 2020 r. i wiosną 2021 r.) i w tym czasie przyjął ponad 900 pacjentów zarażonych wirusem Sars-CoV-2. Jego personel dobrze więc zna wszystkie procedury związane z uruchamianiem i prowadzeniem tego rodzaju placówki.

