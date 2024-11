W szkołach i na pl. Solidarności. Do hymnu na cześć Święta Niepodległości

Fot. Marek Klasa

Jeszcze tylko do czwartku, do godz. 15 można zgłosić swoją szkołę, przedszkole czy inną placówkę do ogólnopolskiej akcji z okazji Święta Niepodległości i wziąć udział w patriotycznym śpiewaniu. Akcja „Szkoła do hymnu” od lat funkcjonuje w polskich placówkach, a „Mazurka Dąbrowskiego” śpiewają nawet najmłodsze przedszkolaki. W tym roku narodowy hymn zabrzmi w ostatni dzień roboczy przed wielkim świętem, czyli w piątek, 8 listopada o symbolicznej godzinie – 11.11.

„Szkoła do hymnu” to akcja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Dzieci i młodzież śpiewają nie tylko w naszym kraju, ale do akcji zawsze włączały się także placówki polonijne z całego świata Podczas pierwszej edycji w 2018 roku z okazji 100-lecia Niepodległości wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. W akcji uczestniczyło blisko 5 mln uczniów i prawie 480 tys. nauczycieli w ponad 24 tysiącach placówek. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów oraz ponad tysiąc nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata. Z roku na rok we wspólnym świętowaniu na część kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczy coraz więcej uczniów i ich nauczycieli.

W szkołach i przedszkolach trwają ostatnie przygotowania do święta, przede wszystkim tworzenie kotylionów, które ozdobią galowy strój uczniów w trakcie wykonywania hymnu. W Szkole Podstawowej nr 46 im. Ireny Sendlerowej rozpisano nawet specjalny konkurs na patriotyczny kotylion. Mogą w nim wziąć udział starsi uczniowie – od klas IV po VIII. Technika wykonania kotylionów może być dowolna, a użyte materiały zgoła różne: włóczka, filc, wstążka, papier, tkanina, poza jedną kwestią – ozdoba musi być wykonana zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP. Kotylion to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może zostać odwrócona, tylko jeśli jest ona podkładką pod Orła. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 listopada w trakcie przeglądu piosenki patriotycznej z okazji Święta Niepodległości, który przegotowuje podstawówka z ul. Felczaka. Każdy uczestnik konkursu w ramach nagrody może liczyć na ocenę celującą z plastyki, techniki, historii i języka polskiego.

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, jak co roku przemaszeruje ze swojego budynku na pl. Solidarności, by tu na otwartej przestrzeni z rozwiniętą biało-czerwoną flagą wykonać wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”.

– I nie tylko, bo nasz odnoszący wiele sukcesów w kraju i zagranicą szkolny chór pod batutą utytułowanej dyrygentki Elizy Nowakowskiej wykona oprócz hymnu także trzy inne pieści patriotyczne – zapowiada Joanna Połeć – Trusiuk, dyrektorka SP nr 63

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do rejestracji placówek, które włączą się do patriotyczne śpiewania. Aby wziąć udział w akcji, dyrektor szkoły. przedszkola lub innej placówki oświatowej musi wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie Pracownika w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankiety”). Na zgłoszenia czeka do czwartku, 7 listopada br. do godz. 15.

MEN chętnie zapozna się z relacjami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych ze wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” i zachęca do publikowania komunikatów na stronach internetowych placówek oraz udostępniania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu. ©℗

(kel)