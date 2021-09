W szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej „Polska pod Krzyżem"

We wtorkowy wieczór w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej świętego Jakuba Apostoła licznie przybyli wierni z grodu Gryfa włączyli się w odbywającą się w całym kraju akcję „Polska pod Krzyżem". Modlitwa ta stanowiła także III Stację przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Zbawienia i Odkupienia, obchodzonego w 2033 r., czyli równo dwadzieścia wieków po śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa.

Uroczystości, przygotowane m.in. przez Bractwo Małych Stópek, rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył Biskup Henryk Wejman, a następnie odbyła się Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża oraz uczczenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, którymi kapłan błogosławił indywidualnie podchodzących do niego wiernych.

Rozważania miały przypomnieć jednym, a uzmysłowić innym, jak wielką miłością Bóg ukochał ludzi, że zesłał na ziemię swojego jedynego Syna, który za grzechy nas wszystkich poniósł śmierć na krzyżu w strasznych męczarniach. Właśnie po to, by odkupić nasze winy. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu" - słyszeliśmy w Ewangelii Św. Jana. Pamiętajmy, że wiara jest jednak martwa bez uczynków, a najlepszy z nich, to czynna miłość bliźniego. Z tym uwzględnieniem, że jest nim nie tylko nasz bliski czy przyjaciel, ale także obcy człowiek, ktoś o całkiem odmiennych poglądach, a nawet jawny wróg. Nie jest łatwe, brać na ramiona swój krzyż, często cierpień, choroby i biedy, ale trzeba próbować, czerpiąc siłę z Krzyża Chrystusa, który przyszedł zbawić wszystkich, nie tylko tych spotkanych w katedrze, ale nawet także tych, którzy ostatnio zdewastowali banery i plakaty w kościele na Gumieńcach...

(mij)