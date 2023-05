W Szczecinie zacumowały okręty NATO

Fot. Ryszard Pakieser

Pięć okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO zacumowało w piątek 5 maja w Szczecinie. Jednostki zostaną tu do poniedziałku. Pokłady okrętów nie będą dostępne dla zwiedzających.

Do Szczecina przypłynęły: flagowy okręt zespołu norweski HNoMS Nordkapp, a także cztery okręty obrony przeciwminowej, głównie niszczyciele min: belgijski BNS Bellis, estoński ENS Sakala, francuski FS Pegase oraz niemiecki okręt wsparcia nurkowego FGS Rottweil. Okrętom towarzyszy trałowiec 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ORP Drużno.

Cztery jednostki zespołu i ORP Drużno zacumowały u stóp Wałów Chrobrego, a Nordkapp przy nabrzeżu ukraińskim.

Postój w Szczecinie to okazja dla załóg do uzupełnienia zapasów oraz przygotowania się do realizacji kolejnych zadań. (K)