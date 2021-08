W Szczecinie uczcili 77. rocznicę Powstania Warszawskiego

Siedemdziesiątą siódmą rocznicę Powstania Warszawskiego w Szczecinie uczczono przed katedrą. Pojawili się tam uczestnicy wydarzeń z 1945 roku - między innymi major Zbigniew Piasecki ps. "Czekolada" - a także żołnierze z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przedstawiciele establishmentu.

Żołnierze 14 ZBOT przekazali powstańcom białe i czerwone róże. Kwiaty zostały złożone w kaplicy Armii Krajowej w katedrze. Potem rozpoczęła się tam msza święta.

- W Szczecinie po wojnie znalazło się wielu powstańców warszawskich - przypomniał Bartłomiej Ilcewicz, organizator wielu wydarzeń patriotycznych. - Odkrywamy to, znajdując kolejne ich groby, modląc się tam, zapalając znicze. W Szczecinie trwa pamięć o Powstania Warszawskim, jest to widoczne 1 sierpnia, gdzie organizowane są różne wydarzenia. Gdy się prześledzi biogramy powstańców, którzy przyjechali do Szczecina, to się okaże, że wielu z nich odgrywało pewną rolę w lokalnym świecie gospodarczym, artystycznym, ekonomicznym.

Ilcewicz podkreślał, że część powstańców przyjeżdżała do Szczecina w poszukiwaniu nowych perspektyw. Niektórzy z nich zatrzymali się w naszym mieście podczas powrotu z niewoli w Niemczech, do której trafili po powstaniu. Byli też tacy żołnierze Armii Krajowej, którzy się ukrywali, ponieważ przez komunistów nie byli mile widziani, nazywano ich "zaplutymi karłami reakcji".

Pytany o to, jaką lekcję z wydarzenia w roku 1944 Polacy mogą wyciągnąć w roku 2021, Ilcewicz odpowiedział tak: - Nie powinniśmy tracić ducha walki.

Dokładnie o g. 17 zawyły syreny. Gdy zamilkły, uczestnicy wydarzenia złożyli hołd powstańcom, wznosząc okrzyk "Cześć i chwała bohaterom!".

Powstanie uczciły także środowiska kibicowskie - na placu Szarych Szeregów, gdzie odpalili race. ©℗

Alan Sasinowski