W Szczecinie oszuści „oferują pomoc” przy kredytach frankowych

W ostatnich dniach do mieszkańców Szczecina dzwonią oszuści, którzy podają się za pracowników instytucji pomagających uzyskać odszkodowanie od banku przy kredytach frankowych. - Nie dajmy się oszukać, nie podawajmy przez telefon żadnych danych oraz kodów do bankowości elektronicznej - apeluje policja.

Rozpoczynają rozmowę od tego, że wiedzą, iż ich rozmówca ma taki kredyt i w dalszej konwersacji proszą o podanie danych osobowych, a potem dostępu do bankowości elektronicznej. Takie telefony miały miejsce nawet na telefony służbowe policjantów i osób, które nie mają żadnych zobowiązań kredytowych.

- Oszuści są bardzo przekonujący, oferują wysokie odszkodowanie i pomoc we wszelkich formalnościach - relacjonuje policja. - Oczywiście są instytucje, kancelarie, które profesjonalnie zajmują się uzyskaniem odszkodowania od banku czy też zawarcia z nim ugody. Jeżeli już współpracujemy z pracownikami takiej instytucji, to warto zadzwonić bezpośrednio do nich i zweryfikować czy ktoś faktycznie kontaktował się z nami i w jakiej sprawie..

Nie dajmy się oszukać. Nie podawajmy żadnych swoich danych osobowych, numeru PESEL przez telefon, a tym bardziej kodów dostępu do bankowości elektronicznej. Nie klikajmy w jakiekolwiek linki, które otrzymamy w wiadomości sms czy też na e- maila. Możemy wówczas stracić wszystkie swoje oszczędności. (K)