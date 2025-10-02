W Szczecinie jest za mało schronów

W Szczecinie mamy 182 schrony pod budynkami i 37 schronów wolnostojących. Fot. Ryszard PAKIESER

W tej chwili nie mamy wystarczająco dużo budowli ochronnych, aby zabezpieczyć połowę mieszkańców Szczecina – przyznają władze miasta. Bezpiecznych miejsc wystarczy dla ok. 23 proc. mieszkańców.

Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera, informuje, że zgodnie z ewidencją z końca ub. roku na terenie miasta znajduje się 339 budowli ochronnych, w tym 182 schrony pod budynkami, 37 schronów wolnostojących oraz 120 ukryć wolnostojących. Budowle ochronne przewidziane są do ochrony 59 198 osób – czyli 15,21 proc. spośród 389 100 mieszkańców.

Do tego dochodzi 80 ukryć do doraźnego przygotowania – innymi słowy, parkingów wielkopowierzchniowych – planowanych do ochrony 28 620 mieszkańców (to 7,25 proc.).

Wiceprezydent Szczecina konkluduje: „Razem Gmina Miasto Szczecin posiada ukrycia do ochrony dla 87 818 mieszkańców (to 22,57 proc.). Wstępne wnioski z przeprowadzonych przeglądów budowli ochronnych skłaniają do stwierdzenia, że obecna liczba dotychczasowych budowli ochronnych będzie niewystarczająca do spełnienia wymogu opisanego w art. 90, ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie ludności, mówiącego o ilości miejsc w tych budowlach dla 50 proc. liczby mieszkańców miasta. Należy dodać, że budowle ochronne, które były w ewidencji prowadzonej do 31 grudnia 2024 roku na dzień redakcji pisma podlegają weryfikacji celem ustalenia możliwości dostosowania do nowych warunków technicznych określonych dla danego rodzaju budowli ochronnej”.

W tej chwili trwa przegląd miejsc, w których ewentualnie mogliby kryć się szczecinianie. Nie ma jeszcze zbiorczych danych na temat ich stanu technicznego – miasto czeka na informacje od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Michał Przepiera przekazał swój komunikat, odpowiadając na interpelację radnych Prawa i Sprawiedliwości – Julii Szałabawki oraz Krzysztofa Romianowskiego. ©℗

