W Świnoujściu nie działała przeprawa Centrum

Po trwającej przez całą noc i ranek przerwie na przeprawie Centrum w Świnoujściu funkcjonują już obie przeprawy promowe.

- O godz. 9 pierwszy prom Karsibór skierowany został na przeprawę Centrum. Na przeprawie Warszów wciąż kursują cztery promy, by jak najszybciej rozładować kolejki. Już o godz. 9.20 sytuacja po stronie zachodniej przeprawy Warszów jest opanowana, kolejki zostały rozładowane. Samochody ciężarowe przekierowane zostały na przeprawę Centrum. Normuje się również sytuacja na wyspie Wolin. Kierowcy przez CB Radio nadają komunikaty, by kierować auta na przeprawę Centrum, do działań włączyła się również Straż Miejska - informuje Jarosław Jaz, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście.

***

Wcześniejsza informacja

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, od czwartku (20 stycznia) od godz. 21.30 nie pływają promy Karsibór w Świnoujściu. Woda w kanale portowym przekroczyła stan alarmowy. Taki stan może utrzymać się nawet do godzin popołudniowych.

- Sytuacja jest trudna, dlatego apelujemy by wstrzymać się z przeprawianiem przez Świnę do popołudnia, jeśli nie jest to konieczne - mówi Paweł Szynkaruk. - Jest spory ruch, kolejki po obu stronach. Dużo samochodów ciężarowych przejeżdża przez miejską przeprawę, nie mniej cztery promy kursują bez przerwy.

Na przeprawie Warszów pływają obecnie trzy promy Bielik i jeden Karsibór. Ruch jest spory, wciąż ustawiają się kolejki, przede wszystkim dlatego, że na miejską przeprawę kierowane są wszystkie samochody ciężarowe.

Według informacji od dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pawła Szynkaruka, taka sytuacja może utrzymać się nawet do godz. 14 w piątek.

(rj)