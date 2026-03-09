„Kobiety - kobietom”. Marsz Amazonek „Stokrotka” przeszedł ulicami Stargardu [GALERIA, FILM]

Fot. Wioletta Mordasiewicz

W Stargardzie odbył się w poniedziałek wyjątkowy marsz, zorganizowany przez Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”. Jego celem była promocja profilaktyki raka piersi oraz zachęcenie kobiet do regularnego samobadania.

Wydarzenie zgromadziło mieszkanki miasta, członkinie stowarzyszenia, przedstawicielki miasta i powiatu, załogę sanepidu i inne osoby wspierające działania na rzecz zdrowia kobiet. Panie miały na głowach

wianki, niosły kwiatki, różowe balony i transparenty z napisem „Dotykam - wygrywam”.

Samobadanie piersi trwa zaledwie kilka minut, a może uratować całe życie - mówiła Bożena Świątczak, szefowa stargardzkich Stokrotek. – Chcemy pokazać, że dbanie o siebie to nie jest egoizm lecz akt odwagi i

miłości dla siebie i rodziny. Dla wielu amazonek hasło „Dotykam - wygrywam” ma jeszcze głębszy wymiar. Przypomina im drogę, którą przeszły walcząc z chorobą. Pokonały ją dzięki temu, że nie zignorowały pierwszych objawów choroby.

Uczestniczki marszu wyruszyły z ul. Wyszyńskiego i przeszły wspólnie w kierunku Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Kolorowy pochód zwracał uwagę przechodniów, którym przypominał jak ważna jest świadomość

zdrowotna oraz regularne badania profilaktyczne. Po dotarciu na miejsce uczestniczki zatrzymały się przed budynkiem starostwa, gdzie wspólnie z Marzeną Pruchlat odśpiewały hymn Amazonek „Nie jesteś sama”.

Symboliczny moment podkreślił solidarność kobiet, które wspierają się w walce z chorobą oraz w działaniach edukacyjnych na rzecz profilaktyki.

Marsz Amazonek „Stokrotka” był także okazją do integracji środowiska oraz pokazania, że kobiety dotknięte chorobą nie są same i mogą liczyć na wsparcie innych.

(w)

Film: Wioletta Mordasiewicz

