W środę w Zachodniopomorskiem 125 przypadków SARS-CoV-2

Zżymacie się na te liczby jak kot po kastracji. Naprawdę aż tak to przeżywacie.Nie szkoda wam życia,czasu na te fanaberie-?

Wirus najwolniej rozprzestrzenia się w weekendy ( wtedy ma wolne, bo normalnie to działa 500 godzin na miesiąc). Wystarczy więc ogłosić , że w miesiącu są same soboty i niedziele i pandemię mamy z głowy. Proszę o głosowanie na mnie w przyszłorocznym Noblu !

2021-10-06 12:01:17

I cholera wie kto jeszcze odpowiedzialny za taki stan rzeczy. No chyba że chodzi o to żeby wirus szybciej się rozprzestrzeniał. Na kardiologi już są zakażone osoby korona wirusem które leżą tam już dłuższy czas, ciekawe w jaki sposób to się stało?. Cóż jest jak jest, zaraz dyrekcja poprosi marszałka o pomoc wojska bo na szpitalu już jest szczątkowa obsada, a później jak zwykle. Dyrekcja przyzna sobie premie i nagrody za walkę z pandemią itd. a stan rzeczy wygląda inaczej, brawo dyrekcja