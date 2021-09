W sobotę w Zachodniopomorskiem 61 zakażeń COVID-19

REKLAMA

Komentarze

@Obs.ryver 2021-09-18 12:54:47 Twoj nienawistny stosunek do kościoła i katolików przesłania tobie rzeczywistość.A czy widziałeś dystans i maseczki na meczu Polska Anglia , meczu siatkówki Polska Rosja ??????? Zobacz co się dzieje w środkach komunikacji miejskiej lub w galeriach handlowych. Rzad przekazuje szczepionki innym bo kończy sie ich termin ważności. To prawda Polacy nie szczepia się i to jest przykre .Tylko ile będzie krzyku jak trzeba będzie wprowadzić obostrzenia .Sami będziemy sobie winni .

Do Edka 2021-09-18 12:38:28 A kto ma wyegzekwować to zakładanie maseczek?. Kierowca autobusu?. To go pobiją i tyle. Policja?. To oskarżą policję jo brutalność ak z tym pasażerem w pociągu co nie chciał założyć maseczki ani wysiąść.

Obs.ryver 2021-09-18 12:10:07 Krzywa zarażeń rooośnie! Przoduje Szczecin!!! Tzw. "pielgrzymki" do repliki kopii obrazu figury kobiety którą w blasku fatimskiego słońca zobaczyły dzieci i opowiadały tę bajkę przez lata skutkują... W katolbożnicach mało kto siedzi w masce, bez zachowania odległości... To też przynosi nowe zarażenia i zgony... A w szkołak arcykatolmłodziez jak zwykle ma du,pie maseczki i przestrzeganie praw. Szczepionki rząd rozdaje a to Ukrainie a to Taiwanowi itp... ciemnota parafialna nie szczepi się!