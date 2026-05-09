W sobotę inauguracja sezonu żeglarskiego

Fot. Dariusz GORAJSKI

W najbliższą sobotę odbędzie się inauguracja sezonu na przystani Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzennej w Szczecinie. Organizatorzy wydarzenia zapraszają na dzień otwarty połączony z dobrą zabawą i symbolicznym uniesieniem bandery. Początek godz. 10.

Tego dnia Centrum Żeglarskie będzie otwarte dla wszystkich – zarówno dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem, jak i dla osób, które dobrze znają już życie na wodzie.

– Będzie można spotkać się z instruktorami, poznać sprzęt żeglarski oraz spróbować swoich sił na trenażerze – zapowiada Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa CŻ. – Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, w tym rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw, spływ kajakowy po jeziorze Małe Dąbie, regaty jachtów zdalnie sterowanych, pokaz tratwy ratunkowej, regaty Oldboyów, występy artystyczne, a także animacje dla dzieci i spotkania przy ognisku. Swoje umiejętności zaprezentują także dziecięco-młodzieżowy klubu karate shotokan Funakoshi-do Karate Klub Szczecin.

W południe odbędzie się uroczyste podniesienie bandery, które symbolicznie zainauguruje nowy sezon żeglarski.

(K)

