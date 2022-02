W sobotę biegniemy dla braci Bres

Zbiórka na leczenie braci Bres - Czarka i Igora to cel charytatywnego biegu, który odbędzie się w sobotę (26 lutego) na szczecińskiej Łasztowni. Wydarzenie miało się odbyć tydzień temu, ale plany pokrzyżowały trudne warunki pogodowe. Start biegu - w samo południe. Dystans to 5 kilometrów. Trasa prowadzić będzie nadodrzańskimi bulwarami i po Wyspie Grodzkiej.

Organizatorzy biegu liczą na wysoką frekwencję, bo im więcej uczestników i kibiców - tym lepszy wynik zbiórki na leczenie braci Bres.

Charytatywny bieg dla braci Bres

Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Olgierd Geblewicz i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego również pojawią się na starcie (godz. 12), by wesprzeć chorych chłopców i ich rodzinę.

- Tata Czarka i Igora, pan Robert Bres, zawsze pomagał potrzebującym, angażował się również w organizowane przez nas akcje charytatywne. Teraz jego rodzina pilnie potrzebuje pomocy. Bardzo zachęcam wszystkich mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego do udziału w biegu. A przynajmniej kibicowania i włączenia się w zbiórkę. Razem możemy udowodnić, że dobro wraca - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Opłata startowa - minimum 30 zł od osoby - zostanie w całości przekazana na leczenie braci Bres.

Czarek jest bardzo ciężko chory i potrzebuje operacji serca w Bostonie. Konieczny jest również specjalistyczny transport medyczny. Igor cierpi na autyzm. Zbierane są środki na jego leczenie i rehabilitację chłopca.

- W tym biegu charytatywnym osiągnięty czas nie będzie istotny, ale dla skutecznego leczenia chłopców czas ma ogromne znaczenie. Im szybciej uda się zebrać pieniądze, tym większe szanse - podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Jak wziąć udział w biegu dla braci Bres?

Kto jeszcze nie zarejestrował się do biegu (można to było zrobić drogą elektroniczną), może zapisać się w biurze zawodów, które będzie zlokalizowane na Łasztowni, w okolicy Starej Rzeźni. Od godziny 10 do 11.30.

Organizatorami biegu są: Robert Bres, Stowarzyszenie Sportowe „Fani Formy”, Sport-time Łukasz Przybysz, Województwo Zachodniopomorskie.

Zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci trwa do końca lutego. Udało się już zgromadzić ponad 1,7 mln zł. Brakuje jeszcze 120 tysięcy! Więcej na https://www.siepomaga.pl/bracia-bres

(Ksz)