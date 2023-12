W Sejmiku roszady i finanse [GALERIA]

Od lewej: Zygmunt Dziewguć, Stanisław Wziątek, Rafał Rosińki i Artur Wezgraj tworzą teraz klub PSL - Trzecia Droga - Nowa Lewica. Fot. Dariusz Gorajski

We wtorek doszło do przetasowań w zarządzie województwa zachodniopomorskiego. Nowym wicemarszałkiem został Rafał Rosiński. Z zarządem oficjalnie pożegnał się Stanisław Wziątek, którego minister obrony narodowej Włodzimierz Kosiniak - Kamysz kilka dni temu powołał na funkcję podsekretarza stanu. Stanisław Wziątek pozostał jednak radnym sejmiku. Poza tym we wtorek radni decydowali o sprawach finansowych województwa.

Sesja rozpoczęła się krótkiego podsumowania, które wygłosił Stanisław Wziątek.

Potem dokonano zmiano. Wicemarszałkiem sejmiku został radny Rafał Rosiński, ekonomista, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Z funkcji wicemarszałka na członka zarządu został przesunięty Olgierd Kustosz.

Jednocześnie w sejmiku ujawniła się nowa siła, klub PSL - Trzecia Droga - Nowa Lewica. Należą do niego nie tylko Rafał Rosiński i Stanisław Wziątek, ale także Artur Wezgraj i Zygmunt Dziewguć. Klub, naturalnie, wspiera obecny zarząd województwa z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem na czele.

- Kluczowe zadanie na przyszły rok to rozwój oparty o zieloną energię, odnawialne źródła energii, jesteśmy tu przodownikiem w kraju - deklarował Rafał Rosiński. - Ważne są sprawy związane ze wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego, mówimy tu o programie „Społecznik”, o programie „Ster na innowacje”.

We wtorek podejmowano też decyzje dotyczące finansów województwa na kończący się rok. Dochody pierwotnie zaplanowano na 1 mld 537 mln 598 tys., po zmianach - na 1 mld 539 mln 383 tys. Jeśli chodzi o wydatki, według planu z pierwszego stycznia tego roku miały wynieść 1 mld 720 mln 142 tys., a po zmianach - 1 mld 576 mln 159 tys. Zmiany wynikają z przesunięć w inwestycjach, m.in. drogowych.

Olgierd Geblewicz zwrócił uwagę, że wedle rankingu pisma „Wspólnota” Pomorze Zachodnie ma najbardziej proinwestycyjny budżet w Polsce.

W budżecie na rok przyszły przewidziano dochody na poziomie 1 mld 538 mln oraz wydatki na poziomie 1 mld 755 mln.

Przewodniczący klubu PiS Rafał Niburski krytykował ten budżet za deficyt, „drastyczny spadek wypadków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego”, „drastyczny spadek wydatków na ochronę zdrowia” oraz na turystykę.

Przy sprzeciwie PiS uchwalono i zmiany w tegorocznym budżecie, i budżet przyszłoroczny. ©℗

(as)

Więcej na ten temat w środowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 20 grudnia 2023 r.