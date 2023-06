Marszałek Olgierd Geblewicz uzyskał absolutorium

W sali sejmiku przedstawiciele zarządu województwa siedzą naprzeciwko opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Dariusz Gorajski

Zarząd województwa zachodniopomorskiego, na czele którego stoi marszałek Olgierd Geblewicz, podczas środowego posiedzenia sejmiku uzyskał absolutorium oraz wotum zaufania. Klub Prawa i Sprawiedliwości, który w sejmiku jest siłą opozycyjną, głosował przeciw.

Sesję otworzyło przedstawienie raportu o stanie województwa. Wynikało z niego, że do najważniejszych problemów Pomorza Zachodniego zaliczają się takie zjawiska jak m.in. ubytek ludności oraz rosnąca liczba emerytów.

- Kluczowym wyzwaniem jest demografia, funkcja rodziny, włączenie społeczne, budowa wspólnotowości, a więc kapitału społecznego. W tym zakresie w ubiegłym roku podpisaliśmy z funduszy unijnych 46 umów na łączną sumę 45,5 mln zł - mówił Olgierd Geblewicz. - Prowadziliśmy wiele działań, między innymi program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla szkół podstawowych w naszym województwie. To działanie było wnioskiem jednej z komisji sejmiku po to, żebyśmy wzmocnili opiekę po pandemii, po okresie przebywania dzieci w domach. Przypadków różnego rodzaju zaburzeń było dużo. Staraliśmy się na to aktywnie reagować.

Prawo i Sprawiedliwość działalność zarządu województwa ocenia negatywnie. Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS w sejmiku, skrytykował wystąpienia marszałka twierdząc, iż wynika z niego, że bez środków europejskich nic by się w województwie zachodniopomorskim nie działo. Tymczasem, jak dowodził radny, zjawiska takie jak wzrost PKB, wzrost jakość życia, spadek bezrobocia oraz liczby osób korzystających z opieki społecznej (zauważone w raporcie) to przecież efekty dobrych rządów Zjednoczonej Prawicy.

- Martwi nas spadek liczby ludności Pomorza Zachodniego. W porównaniu z rokiem 2021 to 4 963 osoby. Wynika on także z migracji ludności. Pytanie brzmi: dlaczego ludzie wybierają inne województwa? - zastanawiał się polityk.

Prawica zarzuca marszałkowi, że orientuje się przede wszystkim na Niemcy, lekceważąc to, co dla naszego regionu zrobił polski rząd.

Za zarządem stoi większość radnych, więc niespodzianek nie było: władze województwa zachodniopomorskiego otrzymały absolutorium.

- Jest to motywacja do dalszej dobrej, intensywnej pracy - skomentował Olgierd Geblewicz. ©℗

Alan Sasinowski

