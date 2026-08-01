W rocznicę Powstania Warszawskiego zawyją syreny

Fot. Sylwia DUDEK

W sobotę, 1 sierpnia o g. 17.00, w Świnoujściu rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. Będzie to element ogólnopolskiego treningu systemu alarmowania, a jednocześnie forma uczczenia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

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Emitowany sygnał będzie miał charakter ciągły i potrwa jedną minutę. Tego dnia syreny zabrzmią nie tylko w Świnoujściu, ale również w wielu innych miastach w całej Polsce.

W Świnoujściu uroczystości rozpoczną się o godz. 16.50 od zbiórki uczestników. Punktualnie o godz. 17.00 – w symboliczną Godzinę „W” – rozlegną się także sygnały tyfonów i syren statków oraz okrętów, przypominając o wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku. W programie uroczystości przewidziano modlitwę w intencji poległych Powstańców Warszawy oraz złożenie kwiatów i wiązanek pod pomnikiem. Obchody zakończy sygnał „Śpij kolego”, będący wyrazem pamięci i szacunku dla wszystkich, którzy walczyli o wolność Ojczyzny.

Urząd przypomina, że uruchomienie syren ma charakter planowy. Jest to jednocześnie trening działania systemu alarmowego oraz forma upamiętnienia bohaterskich Powstańców Warszawskich. Mieszkańcy, słysząc sygnał o godzinie 17.00, nie powinni traktować go jako ostrzeżenia o zagrożeniu.

(reg)

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