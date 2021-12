W regionie w poniedziałek 962 zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zmarły 2 osoby

niemoc trwa

2021-12-06 13:09:56

Znowu 962 osoby pozostawione same sobie i paracetamolowi, bo" ałtorytety" medyczne nie były w stanie przez dwa lata wypracować innej procedury jak lecz się sam, a procedury jak wiadomo są ważniejsze od amantadyny. Dziś się nawet wkurzył wiceminister sprawiedliwości i napisał list do Niedzielskiego co jest do cholery z tymi badaniami nad amantadyną?!