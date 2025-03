W Politechnice Morskiej zaprezentuje się wojsko

Fot. Ryszard Pakieser

We wtorek w siedzibie Politechniki Morskiej na Wałach Chrobrego o g. 9 rozpocznie się spotkanie z wojskiem. To już tradycja na tej uczelni. Studenci będą mogli z bliska przyjrzeć się pracy w jednostkach, porozmawiać z żołnierzami, w bezpiecznych warunkach obejrzeć sprzęt, poćwiczyć na wirtualnej strzelnicy, zadać wszystkie nurtujące ich pytania, a także zapisać się do Legii Akademickiej w ramach modułu podoficerskiego.

Na miejscu zaprezentuje się między innymi Jednostka Wojskowa FORMOZA, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża, 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, 12. Brygada Zmechanizowana, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Wydarzenie potrwa do południa.

(as)